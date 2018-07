Gloria Camila ha declarado la guerra a María Patiño y a su programa Socialité. Este fin de semana, el programa de Telecinco emitió una noticia donde se analizaba las expresiones de la joven cuando se enfrenta a las preguntas de la prensa. "Lo que han emitido es una noticia sobre mis caras de expresión de asco y de lo que soy capaz de transmitir con una cara de asco", explicó la protagonista en su cuenta de Instagram.

La hija de José Ortega Cano se preguntó cuál es el valor informativo del vídeo y comenzó a cargar duramente contra Socialité: "Lo han hecho aposta. No sé, ¿qué profesionales son esos? Es verdad que cada uno hace su programa como quiere y habla de lo que quiere, pero eso es una tontería", continuó.

A medida que avanzaba, Gloria recibía mensajes de apoyo de sus seguidores, mientras otros le recordaban que estaba criticando una cadena para la que trabaja. "No me estoy metiendo con una cadena, sino con un programa que habla de mí y son gilipolleces siempre", contestó.

Sus palabras no quedaron ahí e incluyó en sus críticas a María Patiño afirmando que "nadie de su equipo van a conseguir nada de ella": "No me gusta ni la presentadora ni el programa. Nunca he trabajado para ese programa ni voy a hablar para ese programa porque no me gusta".