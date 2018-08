Andrea Guasch habla sobre el estado de salud de su ex Álex Lecquio

Andrea Guasch es una gran apasionada de la música. Tanto es así que la actriz y cantante acudió puntual a disfrutar del concierto de Steven Tyler en compañía de su amiga y compañera en La Llamada, la actriz Angy Fernández.

La actriz se encuentra completamente volcada en su carrera profesional y está atravesando una etapa muy buena en el musical de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que se puede disfrutar en el Teatro Lara.

Pero Andrea mantuvo una relación sentimental con Álex Lecquio, por lo que, como no podía ser de otra forma, se le ha preguntado por su estado de salud del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio, al que le desea una pronta recuperación.

"La verdad que no tengo noticias ni nada. Ojalá se recupere pronto y que venga", dijo al respecto del estado de salud del hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón.

"Les quiero un montón y han formado parte de mi vida y ya está, no tengo ni idea pero es algo tan difícil que no...", dice, procurando mostrarse reservada sobre si mantiene o no contacto con su ex y su familia, que la semana pasada publicó la primera fotografía en grupo y en redes sociales desde que se conociese la enfermedad del hijo.

En todo caso, la actriz se manifiesta esperanzada con la mejora en la salud del joven Álex. "Espero que sí, la verdad que sí".