El disgusto de Carmen Matutes: salen a la luz los mensajes de Escassi a una actriz porno

Si por algo se caracteriza Álvaro Muñoz Escassi es por su interminable lista de amantes. La última en sumarse ha sido la actriz porno Apolonia Lapiedra, ex pareja de Ramiro Lapiedra. Según El Programa del verano, se pudo ver al jinete y a la actriz besarse por las calles de Barcelona tras disfrutar de una romántica velada en un conocido restaurante. Hace unos meses, la revista Qué me dices ya publicó una imagen en las que se podía ver un beso furtivo entre ellos.

Este miércoles, han salido a la luz los mensajes que se intercambiaban. Según aseguran, a principios de año, Álvaro Muñoz Escassi se habría puesto en contacto con la actriz de cine erótico de 26 años y quedó prendado de su belleza tal y como evidencian una serie de mensajes a los que han tenido acceso. "Tengo muchas ganas de verte… ¿Lo sabías? Quiero todo contigo. Te necesito. ¿Quieres ser mía?", "Pienso en ti, espero no parecerte un pesado. Pienso más en ti de lo que crees. Quiero ser tuyo, que me beses".

Además, según asegura el jinete en los mensajes, el trabajo de Apolonia no le supone un problema: "Ojalá me vean contigo. Me encantaría ser tu novio y estar orgulloso de ti. Tu trabajo me da un poco de celos. Nunca nadie va a respetar más tu trabajo y va a ser más hombre que yo para estar contigo".

La filtración de estos mensajes coincide con la publicación de la relación de Escassi con Carmen Matutes, hija de Abel Matutes, con la que se le ve muy cariñoso en las fotos que publica la revista Lecturas. "Todo es absolutamente falso. Ellos se conocen y tienen amigos en común. Carmenno quiere participar en lo que considera un circo. Él hace su vida de soltero porque es libre, igual que ella", aseguró a ABC una persona cercana a la familia Matutes.

Sin embargo, en El programa del verano, aseguran no solo que la relación entre Carmen y Álvaro es real, sino que además, le ha sido infiel en varias ocasiones con la actriz porno.