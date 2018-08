Jesús, de los Gemeliers, confirma el 'affaire' que Sofía Suescun niega

Continúan los líos amorosos de Sofía Suescun y ahora se añade un nuevo personaje al culebrón. Mientras la ganadora de Supervivientes y Alejandro Albalá siguen con su tira y afloja, ahora llegan los rumores de un affaire con Jesús Oviedo, componente de los Gemeliers. Albalá acudió el martes a Sálvame, donde escuchó cómo el cantante reconocía haber tenido algo con Sofía.

"Si algo se ha dicho, mentira no es, pero hasta que ella no se pronuncie no voy a decir nada", dijo Jesús sobre los rumores que les relacionan. "Hasta que no lo diga ella yo no voy a decir nada. Yo no cuento nunca lo que he hecho. Nada con nadie", aseguró durante la conversación telefónica. Al parecer, Jesús y Sofía se conocieron en una conocida discoteca de Madrid y volvieron a verse. "Quedamos varias veces y nada más".

Sin embargo, la aludida se mostró muy enfadada por la llamada y lo negó todo: "No sé si a la gente le hace ilusión decir que ha tenido algo conmigo, lo que le gusta a los tíos inventarse que han estado conmigo, me cansa ya". Sofía, que protagonizó un Sábado Deluxe recientemente, no está nada contenta con el programa. "Ni os va a quedar claro, ni os quedará claro, ¿vale? No voy a contar nada sobre mi vida con Alejandro ni nada de eso. Punto", sentenció.