La curiosa (por diferente, quizá) fórmula de Terelu Campos de explicar a la audiencia sus enfermedades mediante exclusivas se repite este miércoles en Hola. La periodista ha esperado a la publicación de los resultados de su último informe médico para conceder una entrevista a la revista. Y deja bien claro que lo ha hecho sin cobrar: "lo hace de manera desinteresada por la amistad que tiene con la publicación".

Terelu anuncia sincera que va a hacerse una doble mastectomía, operación que en España se hizo popular después de que Angelina Jolie anunciase que había decidido someterse a ella de forma voluntaria.

En la entrevista, explica que su otra opción es someterse a radioterapia y tratamiento hormonal durante cinco años, pero que eso no le asegura que el tumor no vuelva a aparecer.

"Confiada y esperanzada, pero cansada". Así se define la hija de María Teresa Campos, que se siente muy apoyada por su familia, y que se muestra especialmente preocupada por la posibilidad de que su niña, Alejandra, pueda haber heredado esta enfermedad.

... Y 'Lecturas' destapa su nueva ilusión

"Terelu recupera la ilusión con un antiguo amor", leemos en Lecturas, que revela que la presentadora ha pasado un romántico fin de semana en Málaga con Salvador Pérez, abogado separado con el que mantuvo una relación en 2010.

Ocho años después de su historia de amor, Salvador, que según la revista tiene 36 años (frente a los 52 de ella), cenó en la ciudad andaluza con Terelu, y después entraron en un hotel, supuestamente para pasar la noche juntos.

Jorge Javier se viste para la portada

Después de acostumbrarnos a verle desnudo en las fotos que él mismo publica en sus redes sociales, llama la atención ver a Jorge Javier vestido con un bañador. Incluso se atreve con una camisa mojada.

Lecturas publica una entrevista exclusiva con su columnista más importante en la que muestra, dice la revista, "su alucinante nuevo cuerpo". Ha perdido 15 kilos que "no sabía que le sobraban" y ahora casi luce abdominales, además de unas piernecitas finas finas. Pesa 70.

"Me he hecho más de tres liposucciones, pero no hay nada mejor que una dieta equilibrada y sana", dice el presentador mientras vende la marca adelgazante que le ha ayudado a perder peso. "Ahora me he dado cuenta de que tengo cuello", añade divertido.

Escassi y Carmen Matutes, pasión en Ibiza

Vemos a la pareja del verano en las páginas de Lecturas, revista que asegura que "no esconden su pasión". Exageran un poco, en las fotos no hay ni contacto físico.

Aunque se estén filtrando conversaciones subidas de tono del jinete con algunas de sus ex, algunas de ellas actrices porno, parece que la relación sigue adelante. La heredera millonaria y él han disfrutado del Mediterráneo en las playas ibicencas y Álvaro acude a buscar a su novia al trabajo como un enamorado más.

Fran Rivera explica el periplo ghanés de su hija

Fran Rivera se muestra mucho más locuaz hablando de su hija que la madre de la criatura, Eugenia Martínez de Irujo.

El torero reconvertido en empresario habla en exclusiva en Hola del periplo que ha pasado su hija Cayetana durante un viaje solidario a Ghana que ha resultado ser una estafa. "Allí lo han pasado muy mal. Han pasado hambre y han estado desatendidos"… "¡Vuélvete mañana!", asegura que le dijo a la joven, que prefirió esperar.

Los Franco venden su patrimonio

Hola confirma que los Franco han puesto a la venta su patrimonio, y de paso hace inventario.

Al Pazo de Meirás, que salió a la venta por ocho millones de euros (con sus condicionantes: al ser Bien de Interés Cultural debe por ley recibir visitas), se suman "La Piniella", una finca asturiana heredada por Carmen Polo, y la joyade la familia, un edificio de más de seis mil metros cuadrados en la calle Hermanos Bécquer de Madrid que podría salir al mercado por una cifra astronómica.

Cristiano y Georgina siguen en la costa española

Hola publica imágenes exclusivas de Cristiano y Georgina navegando por Ibiza. Según la revista, fueron tomadas "en su semana más crucial": acababa de confirmarse la marcha del futbolista a Turín y su pacto con Hacienda.

En las fotografías, vemos a la pareja jugar divertida en la cubierta del espectacular yate "Blue Jay", que alquilaron para navegar por las islas Baleares, y también disfrutamos de la faceta maternal de Georgina, que hace carantoñas a uno de sus hijos.

Muy destacable la retaguardia de la jacetana: el ejercicio intensivo ha hecho que pueda presumir de uno de los mejores traseros del verano.

Cóctel de noticias

Amaia Salamanca y Rosauro Varo estrenan casa en Marbella. Cuenta Hola que la mansión, con tres plantas, piscina, jardín y gimnasio, ha sido decorada por Luis García Fraile, el hijo de José María García.

Canales Rivera, muy amigo de la gemela de Antonio Banderas. Según la revista Love, el primo de Fran y Cayetano se mostró "muy cómplice" con Barbara Kimpel en la última gala Starlite en Marbella. Hablaron, rieron y miraron sus respectivos teléfonos.