La experiencia de Tana Rivera en Ghana, con hombres armados irrumpiendo en su dormitorio

Fran Rivera protagoniza, junto a su hija Tana, una de las exclusivas que adornar la portada del ¡Hola! de esta semana.

El diestro cuenta la angustiosa experiencia de la joven en un viaje solidario a Ghana junto a una ONG barcelonesa, Yes We Help, en la que nada salió como esperaban los cooperantes.

Una vez allí, Tana, apuntada a un proyecto de voluntariado, se encontró con un proyecto de ayuda que en realidad era inexistente, con instalaciones insuficientes y comida escasa y en mal estado.

"Lo pasaron muy mal. Han pasado hambre y han estado desatendidos… pero lo peor fue los hombres armados y las amenazas", dice Fran en nombre de su hija, que tuvo con Eugenia Martínez de Irujo.

Una pesadilla de la que la joven, que el año pasado cumplió la mayoría de edad, ha conseguido salir. "Está bien y está tranquila", relata Fran, que cuenta en la revista cómo los chicos se percataron, una vez en Ghana, que todo era muy distinto a lo que les habían contado.

Incluyendo el episodio más aterrador de todos, cuando unos hombres armados irrumpieron de noche en su dormitorio. Eso consiguió, al menos, que la Embajada de Ghana en España tomara cartas en el asunto y trajera escoltada a la joven.

Eugenia Martínez de Irujo, madre de la joven, también dijo al respecto que "por supuestísimo, se va a hacer una demanda global".