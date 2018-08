Risto lanza un mensaje a los que dudaban de su relación con Laura Escanes

¿Dónde están ahora los que no nos daban ni un telediario? 38 meses y más de 2.000 telediarios después, tú sigues fascinándome #teAmo #toelrrato #felicidades @lauraescanes

A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) on Aug 1, 2018 at 3:40am PDT