Terelu Campos regresa tras el diagnóstico y anuncia su decisión más dura

Terelu Campos vuelve a los medios tras un breve hiato y en medio de la tempestad generada tras el anuncio público del regreso de su cáncer. La presentadora se encuentra en medio del tratamiento para volver a vencer la enfermedad que sufre.

"Estoy decidido a hacerme una doble mastectomía", asegura en una entrevista exclusiva en la que trata de tranquilizar a un tiempo a la audiencia de Sálvame y los lectores de ¡Hola!

Terelu explica también que su otra opción es someterse a radioterapia y tratamiento hormonal durante cinco años, pero que eso no le asegura que el tumor no vuelva a aparecer.

"Mi padre me pone como ejemplo a Angelina Jolie. Me ha sorprendido su reacción y me ha dicho que esté muy firme", dice.

No obstante, incluye también a su hija Alejandra, de 18 años y célebre desde que anunciase su mayoría de edad. "Mi mayor alivio sería que, genéticamente, no le transmita nada a mi hija, que todo lo malo que tenga que pasar me pase solo a mí", asegura.

Terelu, en suma, se manifiesta esperanzada y reconfortada por tantos apoyos, pero también "cansada" por la insistencia de la enfermedad.