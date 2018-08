El desagradable rifirrafe entre Kike Calleja y el marido de Chayo Mohedano

La gala Starlite de Marbella fue el escenario de un desagradable desencuentro. Los protagonistas fueron Kike Calleja, allí para cubrir la fiesta, y el marido de Chayo Mohedano, Andrés.

Chayo vive enfrentada a Sálvame y su entorno desde hace tiempo, tras acusarles de perjudicar su trabajo y vetar al programa. De hecho, no es la primera vez que Calleja protagoniza un rifirrafe con su marido durante un concierto el pasado mes de enero.

Esta vez Calleja no era consciente de la presencia de Mohedano en Starlite. Aprovechando la tesitura, se sucede un intento fracasado de entrevistarla. El encontronazo no tuvo lugar con ella sino con Andrés, su marido, que se acercó cuando el equipo estaba tomando algo y empezó a "increpar" al reportero, acusándole de "acosar" a su mujer. La cosa fue subiendo de tono y Calleja advirtió que estaba siendo grabado. Andrés le retó a emitirlo.

Todo ocurrió el pasado 31 de junio. Calleja ha confesado que más tarde Andrés le pidió perdón, mostrándose "arrepentido", y que todo se ha diluido. No obstante, advierte que tiene mucho más material del mostrado en Sálvame: "Tengo otra información que no he sacado pero el día que lo haga se complicarán las cosas".