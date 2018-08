Pau Donés anuncia su retirada de los escenarios

Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, ha decidido dejar el grupo y la música de manera indefinida a partir del próximo 1 de enero. El cantante confesó en una entrevista concedida a El Periódico que la decisión se debe a cuestiones personales y no de salud, ya que tenía pensado aparcar su carrera cuando cumpliera los 50 años. Ahora que tiene 51, Donés quiere aprovechar el tiempo y centrarse en su hija de 14 años, ya que se ha perdido gran parte de su infancia por culpa de su agenda y ahora cree que es el momento de disfrutar de su adolescencia.

Sus planes no son definitivos, pero desde luego no tiene pensando volver pronto. "Lo que tengo claro es que no volveré a los tres meses. Quiero parar y me voy a vivir al extranjero por eso, para estar con mi hija. Me voy muy lejos, de hecho. Para que no me puedan decir 'hey, han llamado de un festival, a ver si puedes tocar…'", explicó. Aún así tiene varios planes hasta que llegue el mes de enero. En octubre de este año presentará un libro recopilatorio de letras de 100 de sus canciones con notas explicativas y fotos inéditas de la banda, que ha cosechado éxitos desde mediados de los 90. El mismo mes saldrá el nuevo (y quizás último) álbum del grupo, llamado Jarabe Filarmónico, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Además, Jarabe de Palo se encuentra de gira recorriendo España y todavía tiene una larga lista de conciertos por delante.

El cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2015 no paró a Pau Donés, que desde entonces ha luchado incansable contra su enfermedad. Su recaída en 2017 no le frenó y sigue en tratamiento, pero siempre con mucha fuerza y ganas de salir adelante. Ahora parece que toca descansar y pasar más tiempo con su familia.