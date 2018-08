Yoli ('GH 15') rompe su silencio tras los rumores de infidelidad de su marido Jonathan

Gran Hermano 15 fue una de las ediciones con más líos amorosos que se recuerdan de la historia del programa. De allí surgió el amor entre Jonathan Pérez y Yolanda Claramonte 'Yoli', después de que la de Albacete se pasara el concurso intentando conquistarle. Una vez fuera de la casa de Guadalix, comenzaron una bonita relación que fue a más cuando Yoli se quedó embarazada de la pequeña Valeria. El año pasado culminaron su noviazgo con una romántica boda. Todo suena a cuento de hadas, sobre todo porque la pareja ha enseñado su relación durante años, convirtiéndose en influencers, haciendo publicidad casi a diario e incluso creándole una cuenta de Instagram a su hija, que tiene poco más de dos años.

Ahora, después de esta tremenda exposición pública de amor, la pareja ha dejado de publicar fotos juntos, una prueba irrevocable de que entre ellos ha pasado algo. Los rumores comenzaron a principios de julio y Kiko Hernández avanzó en su blog que no pasaban por su mejor momento. El motivo, un supuesto vídeo en el que se ve al de Valencia con otra mujer en una actitud poco apropiada para su condición de hombre casado.

La prueba definitiva de que algo ocurría fue que Jonathan se fue por su cuenta a los Alpes italianos para participar en el 'Mountain Festival’, una competición donde los aventureros practican deportes de riesgo durante todo el fin de semana. Mientras, Yoli escogió las playas de Conil de la Frontera para refugiarse y olvidarse de todo con sus amigas.

Ninguno de los dos se pronunció al respecto, hasta ahora. La nueva publicación de Yoli en su videoblog aporta nuevos datos a esta historia y reconoce que no lo está pasando bien. "Estoy teniendo una mala racha. Me lo habéis dicho ya mil veces, o sea que no os pilla de sorpresa. Ahora mismo no me encuentro con demasiadas fuerzas como para seguir adelante con todo", comenzó explicando a sus seguidores.

"Formáis parte de mi familia y sois mi familia, pero no puedo seguir haciendo mis vídeos semanales. No estoy diciendo un adiós, estoy diciendo un hasta pronto. Necesito vacaciones, descansar, relajarme... Gracias por estar a mi lado, por hacerme más fuerte, por apoyarme". Me da muchísima rabia tener que dejaros durante un tiempo. Sois las únicas personas que no abandonaría en mi vida, pero necesito un tiempo", expresó casi entre lágrimas. ¿Será algo temporal o una ruptura definitiva?