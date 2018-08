Carmen Borrego se desmorona en directo y abandona el plató tras ver un vídeo

Carmen Borrego, hermana de Terelu Campos, no pudo contener la emoción el jueves en el plató de Sálvame. El equipo del programa emitió un vídeo en el que, a colación del cáncer del que se está tratando su hermana, se repasaban otros casos de famosas con la misma enfermedad, como Angelina Jolie, Olivia Newton-John o Kyle Minogue e incluso se emitieron unas imágenes de una operación similar a la que podría someterse Terelu.

Pese a que en todos esos casos han vencido la enfermedad, tras el duro vídeo -que recibió no pocas críticas por el horario de emisión del programa- Carmen no pudo resistirlo y se desmoronó en el plató, viéndose obligada a abandonarlo.

Terelu se dispone, si los médicos finalmente dan su aprobación, a someterse a una doble mastectomía del cáncer de pecho que venció hace unos años, pero que ha regresado. Todo depende de un estudio genético que tarda un tiempo en dar resultados, tiempo durante el cual tiene que someterse al tratamiento convencional. Los médicos pronto tomarán una decisión al respecto.

Por todas estas razones, Carmen no pudo aguantar el vídeo en directo. "Para mí, en estos momentos ha sido demoledor. Ver la imagen es durísimo, sé que es lo mejor para ella, ella lo tiene claro, pero es jorobado".

Además, ha desvelado que además de la mastectomía doble "tendrá que tomarse la pastilla cinco años". Terelu creía que si se sometía a la operación no tendría que someterse a quimioterapia y la ingesta de esa pastilla, pero no va a ser el caso y tendrá que tomarla durante ese tiempo.

Carmen Borrego explicó que, eso sí, Terelu se está tomando las cosas de una manera diferente a la primera vez. No porque no la afecte o no tenga "miedo", sino porque está "exteriorizando" sus emociones, cosa que no hizo anteriormente.