Así está Alba Carrillo tras fulminar a David Vallespín

En Corazón TVE ofrecen el bombazo de la semana: Alba Carrillo rompe con su novio David Vallespín. La modelo y ex de Feliciano López ha dado, según Beatriz Cortázar, el primer paso a la hora de fulminar a su novio, una decepción más en su lista de parejas. Adiós, por tanto, a dos años y cuatro meses de relación después del doloroso divorcio del tenista. Vallespín le proporcionó a Alba unas dosis de necesaria estabilidad emocional en unos momentos difíciles. Ahora, "su mejor apoyo son sus padres, que no se separan de ella", dice una amiga de la modelo, que explica que ahora Alba, muy "decepcionada", necesita "tranquilidad". Ella de momento no se ha manifestado en redes sociales al respecto, pero sí es cierto que lleva ya casi un mes sin aparecer con David en Instagram, donde acostumbraba a contar su vida personal con el joven ingeniero.

En Pronto, Ana Rosa Quintana "destrozada" por la detención y posterior liberación sin cargos de su marido por, presuntamente, haber contratado los servicios de Villarejo. La revista recalca que ella siempre ha "confiado plenamente" en Juan Muñoz. La revista también muestra las primeras imágenes juntos de Álex González y Olivia Munn, actriz estadounidense de bastante fama que se ha convertido en la nueva pareja del actor español . Además, la revista enumera las fantasías sexuales de los famosos, entre ellos Chenoa (que sueña con Brad Pitt), los Beckam (él regaló a Victoria un vibrador de oro de dos millones de dólares) o Christina Gaguilera (que ha etablecido un día a la semana para ir desnuda por casa).

En ¡QMD! Borja Thyssen y Blanca Cuesta se abrazan en portada. "Cumpleaños muy enamorado", reza el titular de la revista, que aprovecha el 38 cumpleaños del hijo de Tita Thyssen para sacarse de la manga esta portada de agosto. Ella, la baronesa, mira bajo su pamela a la pareja mientras la revista se pregunta si está contenta o no. Se trata del primer cumpleaños celebrado de manera familiar en la playa, y a la que asistieron su madre, su padre biológico Manolo Segura, sus cuatro hijos (Sacha, Eric, Enzo y Kala); su mujer Blanca Cuesta y también las mellizas Carmen y Sabina. Una fiesta ibicenca donde madre e hijo demostró que ya se llevan bien, y donde los niños se lo pasaron pipa.