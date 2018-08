El tremendo enfado de Kiko Matamoros que le podría salir caro a 'Sálvame'

La familia Matamoros vuelve a estar en pie de guerra. La entrevista de Diego Matamoros del pasado sábado en el Deluxe no le ha sentado nada bien a su padre Kiko, que aceptó -a regañadientes- conectar en directo con Sálvame diario en la tarde del lunes para aclarar lo dicho por su hijo. Según Diego, el colaborador podría haber cobrado 16.000 euros en su boda para pagar una deuda pendiente que no tendría que ver con Hacienda.

Sobre la deuda de la que se habló en el Deluxe y cuyo importe sería de 12.000 euros, Kiko reconoció que existía. "Tengo una deuda con un amigo de Diego que me hizo el gimnasio de casa... Si no os referís a esa, no sé de qué me habláis", explicó, aunque los colaboradores creen que no se trata de este tema.

La tensión durante toda la entrevista fue tan alta, que Kiko no dudó en dedicarle una peineta a su hijo en pleno horario infantil, provocando que la presentadora Carlota Corredera le llamara la atención. Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso una sanción millonaria a Mediaset España por "consecuencias graves para el desarrollo del menor". La empresa se vio obligada a recurrir dicha multa, que aglutina 1.094.006 euros, por considerarla "desproporcionada, arbitraria e injustificada".