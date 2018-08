Laura Matamoros, sobre la entrevista de su hermano: "Se le ha ido la olla"

La intervención de Diego Matamoros en Sábado Deluxe ha hecho estallar la guerra en la familia Matamoros. El joven concedió su entrevista más sincera y no dudó en arremeter y lanzar duras acusaciones contra su padre Kiko y su pareja Makoke, así como contra sus hermanas Laura y Anita.

Diego insinuó que Benji Aparicio, pareja de su hermanaLaura Matamoros, era quien filtraba información a la prensa. Inmediatamente, la protagonista decidió ponerse en contacto con Gema López, quien muy decepcionada, pudo compartir una conversación con la periodista durante la publicidad.

Laura estaba completamente sorprendida por las declaraciones de su hermano y quiso que Gema le contase de primera mano lo que esta ocurriendo en plató, ya que no estaba viendo el programa pero no le estaba gustando nada las cosas que le estaban contando sobre la entrevista de su hermano Diego. Gema López aseguró que Laura se encontraba "absolutamente decepcionada" y que "no esperaba esto de Diego". Además, la hija de Kiko Matamoros estaba plenamente convencida de que todo esto era una estrategia de su hermano para poder entrar en Gran Hermano VIP. Para concluir, Laura aseguró estar muy preocupada por lo que se estaba diciendo del padre de su hijo y que a Diego "se le ha ido la olla".

Por si fuera poco, Diego sentenció lanzando un último dardo a su hermana: "Que se preocupe más de ver y llamar a su madre". Sin lugar a dudas, esta entrevista ha puesto un punto final en la relación de Diego con su familia que parecía que estaba mejorando a raíz de su boda con Estela Grande.