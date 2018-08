Los demoledores audios de Alberto Isla contra Chabelita: "Estaba todo el día en la cama"

Los mensajes de Alberto Isla a un amigo, explicando la cadena de humillaciones que llevarían a su nueva ruptura con Chabelita, dan una imagen muy poco favorecedora de la hija de Isabel Pantoja. Vaga, manipuladora y despegada, Alberto escribe a su ex con con total serenidad, dibujando eso sí un panorama doméstico desolador.

Alberto, en los audios desvelados por El Programa del Verano, asegura que todo sucedió en su ausencia durante su participación en Supervivientes. Así explica Alberto cómo se inició la cadena de acontecimientos que derivaría en la nueva ruptura, y que sitúa "cuando sale el tema de Gabi Sánchez [exnovia de Alberto] en Sálvame". Entonces Isa ya empieza a "pasar" de Alberto, tras unos mensajes en los que el superviviente pedía a la chica retomar su relación, si bien de una forma un poco impetuosa.

Con Alberto en Honduras, Chabelita empezó con esta excusa a darle a la vida loca. Había sospechas de infidelidad, y ella decidió hacer lo mismo con Alberto, que "casi cien por cien seguro no iba a seguir conmigo". Se sucedieron las presuntas infidelidades de la hija de Isabel Pantoja en la Feria de Sevilla y en la de Jerez, de la que los programas de televisión y prensa rosa han dado buena cuenta, y con ella la enésima crisis Alberto-Chabelita.

Con la chica sola en España y retomando su vida de soltera, Alberto prosigue: "Cuando yo llego aquí ella lo que se pensaba es que yo la iba a dejar. Pero le doy una oportunidad.. La idea era que yo la dejase y al no dejarla se le vino el mundo encima".

Todo se hizo insostenible: "Lo que pasa es que la situación en la casa es muy complicada. Se dedica a estar en la cama, a estar en el sofá todo el día entero hablando con las amigas, viendo las novelas de Nova por el internet y en el móvil, y viendo la serie de Crónicas vampíricas".

De modo que ahí les tenemos, a Isa "pasando" de Alberto, que amargado relata: "Me acerco a darle un beso y me pone mala cara... aguantando por el niño. Aguantando y aguantando hasta que ya se lo dije. Le dije: mira Isabel, o cambias o me estás empezando ya a quemar".

En resumen: Chabelita quería prolongar la vida de soltera, la misma que tuvo durante la ausencia de Alberto en Supervivientes, pero Alberto deseaba proseguir con una relación que para ella ya no existía. Ahora, con la pareja rota, la única duda es si esto afectará al hijo que ambos tienen en común.