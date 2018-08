Alba Carrillo desvela la razón de su ruptura: "Fonsi Nieto ha destruido mi relación"

No le ha durado mucho el silencio a Alba Carrillo. Si el viernes Corazón TVE desvelaba su inesperada ruptura con David Vallespín, el ingeniero con el que ha compartido dos años de su vida y con quien consiguió pasar página de su doloroso divorcio de Feliciano López, ahora es la revista Semana la que coloca a la modelo en su portada diciendo que "Fonsi se ha encargado de destruir" la relación.

Ya hay, por tanto, culpable en la ruptura de Alba con David, que por cierto ocurrió por iniciativa de ella. Dice Alba Carrillo que han sido las denuncias y demandas del padre de su hijo las que han llevado a romper con su última pareja: "Me parece injusto someter a la persona que quiero a este calvario". El último y definitivo detonante fue que a principios de julio llegó otra demanda, cuando David estaba preparando la mudanza para vivir en casa de Alba.

"Desde que salí de Supervivientes he vivido una situación injusta por culpa de Fonsi, que me ha acorralado económicamente por las demandas". Explica Alba que Fonsi usó los tres meses que pasó en Honduras para menoscabar su figura como madre, algo que todavía le afecta "muchísimo", sobre todo "psicológicamente". "Si estoy trabajando en un debate de Supervivientes, me manda un mensaje para ver dónde está el niño... Es una situación imposible".

Y respecto a su relación con David, atención a cómo asegura que el DJ ha torpedeado su relación: "Cuando Fonsi ve que cuelgo algo en Instagram ya me llega un mensaje. Tengo que elegir entre poder vivir y ser madre". No obstante, dice estar "tranquila" porque ambos "han acabado bien y no me siento mal como con otras relaciones".

La relación con David, no obstante, no está acabada sino en un hiato, ya que para empezar sigue enamorada de él. "Cuando solucione mis temas judiciales será el momento de hablar. Además él tiene intención de irse fuera a trabajar y es inviable irme con él, porque Fonsi va a usar cualquier cosa para sacar rédito judicial y posiblemente económico".

A este respecto, cabe señalar que Alba dice haber rechazado trabajos en GH VIP por, precisamente, la ola de demandas con las que Fonsi aplasta a la modelo. "Él no lo entiende como un trabajo, lo mismo me pasó con Supervivientes". Ella gana las demandas, explica, pero los "ahorrillos" acaban marchándose en contestar demandas y en abogados. "Es un sufrimiento, pero estoy tan convencida de que lo estoy haciendo bien, que estoy fuerte", resume la modelo.