Kiko Matamoros: "Lydia Lozano estaba locamente enamorada de mí"

En el último Deluxe, Diego Matamoros soltó la bomba: su padre Kiko y la colaboradora de Sálvame Belen 'Ro' tuvieron un encuentro sexual hace años. Ante tal escándalo, el programa rescató otro antiguo affaire que tuvieron Matamoros y su compañera Lydia Lozano. Fue en el año 2005 cuando en el plató del debate de GH VIP 2 Kiko contó la historia con detalles.

"Conocí la casa de sus padres un fin de semana que se habían ido no sé donde. Subimos con una amiga suya y hubo tocamientos", dijo Kiko para sorpresa de Lydia, que entonces aseguró que "la gente que nos conoce tiene que estar partida de la risa ahora mismo". Ella nunca quiso reconocerlo, así que cinco años más tarde volvió a salir el tema en el plató de Sálvame: "Yo te puedo asegurar que las manos de las dos no estaban quietas".

Así, con cuentagotas, a lo largo de los últimos 13 años Kiko se ha encargado de desvelar lo que pasó aquella noche, hace ya 45 años. "Ella me regala una camiseta de Superman y me invita a su casa (...) Porque lo que hicieron la niña y la amiga fue tocar la zambomba". Así, sin ningún pudor, contó lo que ocurrió durante aquel encuentro que Lydia niega por activa y por pasiva.

UUUUOOO, según Kiko aquello fue un desastre y quiere hacerse un poli para demostrar que es verdad ¿a quién creéis?

❤️ = A KIKO

🔄 = A LYDIA#polemimoros — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 8, 2018

El pasado sábado Lozano volvió a desmentir a su compañero, incluso se rió de la historia entre Kiko y Belén. "¡Toda la vida he sido yo y al final has sido tú, y me lo he comido durante años!". La seguridad de Kiko es tal, que está dispuesto a someterse al Poli Deluxe gratis para demostarlo, aunque cabe recordar que ambos ya pasaron por el polígrafo de Conchita, donde quedó "certificado" que él dice la verdad... pero ella también. Siempre existió el rumor de que Kiko estuvo perdidamente enamorado de Lydia, aunque él aseguró en la tarde del miércoles que fue al revés. ¿Saldrá algún día la verdad a la luz?