Linchamiento en redes a Marta Torné por una imagen en Cabify

Marta Torné se ha visto en una polémica no por menos previsible (al menos, en estos días) menos desagradable. La actriz publicó en su cuenta de Instagram una imagen suya cogiendo un coche de la empresa Cabify, acompañado de un texto de promoción a la citada empresa.

"Qué ilusión ver que tu Cabify lleva tu nombre", reza el texto. "Si también encontráis el vuestro y devolvéis el saludo podéis conseguir 150 euros para moveros durante un mes gratis", escribió la actriz acompañando sus líneas del conveniente etiquetado promocional a la empresa.

Se trata de una técnica habitual en famosos, que promocionan productos a través de las redes sociales. Un procedimiento normal que, sin embargo, ha sentado muy mal a no pocos usuarios, que han criticado y hasta linchado a Torné por "atreverse" a promocionar Cabify, entendido además que la actriz se estaba posicionando en este debate público.

La publicación de Marta Torné | Instagram

"No sé como puedes apoyar a esta gente que destruye el trabajo de los taxistas"; "Qué simple eres"; "Vaya puñalada, se me ha caído un mito", son algunos de los ejemplos más suaves. "Vaya vergüenza que promociones a esta banda de ladrones"; "Defender algo ilegal que afecta a miles de familias... Muy triste. Dejo de seguir a Marta" son otras de ellas, entre decenas de comentarios.

La actriz de Velvet ha tenido que encajar tantas críticas que ha tenido que salir al paso de ellas: "Me encanta que todo el mundo pueda dar su opinión con libertad. Pero debo decir, ante tanto mensaje y tanta crítica, que yo solamente estoy dando a conocer una promoción de Cabify. Nada más. No entro en otros temas. No es mi intención, ni mi responsabilidad. Muchas gracias. Besos y amor para todos".