La periodista María Teresa Campos parece estar más que disgustada con la que ya es su segunda casa, nada más y nada menos que la cadena de televisión Telecinco. La cadena habría anunciado que se emitirá una nueva temporada del "reality" que protagoniza junto a sus hijas, Las Campos. Pese a que parece una buena noticia, no lo es para la televisiva, que estaría deseando volver a la televisión como presentadora. Sin embargo, los directivos de la cadena parece ser que no quieren darle un último programa antes de que se retire de manera definitiva de la televisión.

Este miércoles, la presentadora ofrece una extensa entrevista a Mila Ximénez en la que asegura que está físicamente capacitada para presentar un programa: "Me pones a mi sentadita en un plató, incluso andando. ¡Has visto que ando! Sobre todo porque me funciona lo que me tiene que funcionar (la cabeza). A mi me dio el ictus por puñaladas que me han clavado y no voy a decir más. (..) Un día me alteré más de la cuenta y me provoqué el ictus yo misma".

Cuando Mila le pregunta si un trabajo le vendría "genial", María Teresa responde: "Estoy contratada, y ahora mismo de ese tema prefiero callarme porque si me pongo a hablar me embalo. (…) No he tirado la toalla profesionalmente. (…) Hay cosas que no comprendo , pero tengo la satisfacción de decir que el público tampoco, me lo dicen".

La revista ¡Hola! repasa las apariciones públicas, las mejores imágenes exclusivas, las anécdotas de las vacaciones de la familia real en Mallorca. Un periodo estival muy diferente al de años anteriores. Hemos pasado de la escasez de apariciones públicas a un sinfín de imágenes en una muestra de unidad familiar y, también, de compromiso con la isla balear.

Eva y Cayetano en barco

Además, fotografías exclusivas de Eva González y Cayetano Rivera navegando por el Mediterráneo junto a su hijo. La pareja está disfrutando de su primer verano como papás y el destino que han elegido han sido las Islas Baleares, donde les hemos visto pasando un divertido día en alta mar a bordo de un espectacular yate, compartiendo risas junto a un grupo de amigos entre los que estaba el actor Adrien Brody, a quien el hijo de Paquirri dio clases de toreo hace doce años para su película Manolete.

Ágatha Ruiz de la Prada habla para la revista desde su casa de Mallorca, donde posa por primera vez junto a sus dos hijos. En la entrevista vuelve a hablar sobre su relación con Luismi: "Fue un amor a primera vista, que a la mañana siguiente se complicó y que no sé cuando se descomplicará. Es un hombre tan divertido… (…) La sorpresa fue total cuando vi a Luismi con el flotador unicornio y todo el mundo se quedó flipado al verle aparecer con la camiseta con mi foto". "Luismi y yo sabemos a lo que estamos jugando, porque una de las cosas que aprendí con el palo que me dieron es que no hay que confiar ciegamente".

Alba Carrillo vuelve a sorprender

Alba Carrillo lo ha pasado muy mal desde que se conociese su precipitada ruptura con su novio, David Vallespín, con el que llevaba más de dos años de relación y planes de pasar un futuro en común. Sin embargo, las presiones de Fonsi Nieto y sus amenazas y demandas por la custodia de su hijo en común han terminado por echar por tierra la ilusión que les unía, como así ha declarado la propia modelo en exclusiva para la revista Semana.

En Diez Minutos, la fiesta de Isabel Pantoja por su 62 cumpleaños en la piscina de Cantora, acompañada de su hijo Kiko Rivera; la mujer de éste, Irene Rosales; y Anabel Pantoja, entre otros. También Chabelita, con quien Kiko enterró sus diferencias para pasar un día fenomenal.

Chabelita, por cierto, está ahora en pleno lío amoroso: la asistencia de Omar Montes al cumpleaños se produjo porque a Kiko Rivera le cae muy bien. Esta era la versión que daba Isa Pantoja para no confirmar lo que desde este martes es una verdad a gritos. Isa y Omar son pareja. La hija de la tonadillera y el cantante se han cuidado mucho de jugar al despiste y no confirmar su incipiente relación. Su razón de peso tienen: demasiada atención a su alrededor puede interferir en sus sentimientos y en la consolidación de su amor.