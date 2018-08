El origen del odio de María Teresa Campos a Toñi Moreno

María Teresa Campos, ahora de vacaciones en Málaga, conectó el miércoles con Sálvame para hablar del estado de salud de su hija Terelu Campos. Pero además, la presentadora aprovechó para dar más detalles sobre su polémica entrevista en Lecturas, en la que atribuyó su ictus a "las puñaladas que me han clavado".

Detrás de todo, el descontento de Campos con la cadena Telecinco por la tardía emisión de Las Campos, el reality que graba con sus hijas. Dejó claro a este respecto que ella nunca "hablaría mal" de la empresa donde trabaja, pero también dejó entrever un descontento que se extiende desde la cancelación de ¡Qué tiempo tan feliz!, espacio que fue sustituido por Viva la vida, presentado por Toñi Moreno.

Y aquí entra quien María Teresa considera ahora mismo como una de las mayores traidoras, la propia Toñi Moreno. Las dos presentadoras tuvieron una relación profesional y de amistad que se extendió durante muchos años y que acabó cuando una sustituyó a la otra, para contrariedad de la veterana María Teresa.

Algo que se ha agravado con el tiempo y con Viva la vida recogiendo buenas cifras de audiencia con un presupuesto menor al espacio que ella presentaba. El problema, no obstante, es todavía más concreto: a María Teresa Campos le duele especialmente que Toñi Moreno no se pusiera en contacto con ella, algo que considera una suerte de "traición".

¿Mala intención por parte de Toñi Moreno, que en todo caso no fue la responsable de la sustitución de un programa por otro? Más bien no, o eso se desprende de declaraciones de la propia presentadora, a quien –puesto que el asunto ya es voz populi– le preguntaron por el asunto en Sálvame.

Fue el pasado 29 de julio y de la mano de la colaboradora Belén Esteban, que preguntó a Toñi sobre su ahora arruinada relación con la Campos, con quien forjó una relación laboral en su conocido magazine Día a día. "Fue y es mi maestra. Vine a Madrid porque su hija, Carmen Borrego, me llamó para ser la coordinadora de tertulia de un programa. La primera oportunidad de Madrid me la da Teresa Campos y Carmen Borrego. Trabajé con ella un año y pico, aprendí mucho de lo que sé", explicó Toñi Moreno.

La presentadora se ocupó de despejar rumores, un guante que no ha recogido María Teresa Campos, lanzando halagos por doquier a la veterana presentadora." La televisión de ahora la inventó esta señora. No tengo más que palabras de admiración absoluta. Todo el mundo tiene un referente y en este país", dijo entonces, intentando rebajar la tensión con la periodista.

Que, de momento, está más preocupada de su hija y de desmentir los rumores que señalan su jubilación. "Nadie me habrá oído decir que me quiero jubilar porque es mentira, se lo han inventado", aseguró por teléfono esta semana al mismo programa Campos, quien prefirió no pronunciarse sobre Moreno.