La espalda de Felipe VI le obligó a pasar por quirófano

Felipe VI se sometió a una operación en la espalda el pasado sábado, 14 de julio, en la clínica Ruber Internacional de Madrid, según informa Semana. El Rey se sometió a una intervención de radiofrecuencia por aguja que requiere de una sedación o anestesia local.

Parece ser que la espalda del Jefe del Estado no está en sus mejores condiciones y, por ello, acudió a la citada clínica para que le practicaran una rizolisis. "Se aplica –explica, en la revista, un médico cuyo nombre no aparece- para calmar el dolor si está bien localizado y se trata de una técnica ambulatoria por la que, si no hay contratiempos, el paciente puede irse poco después a casa. Generalmente, se utiliza para mejorar a medio y largo plazo el dolor lumbar, cervical o dorsal".

Felipe VI pudo competir, finalmente, la semana pasada en la Copa del Rey de Vela, a bordo de su nuevo barco, el Aifos 500, por lo que los problemas de espalda habrían quedado solucionados. Aunque no consiguió el trofeo, el último día tuvo como recompensa la visita de la reina Letizia y de sus hijas.