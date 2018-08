Alba Carrillo, desesperada, exige unos requisitos para volver a Telecinco

Alba Carrillo no pasa por su mejor momento personal ni profesional. Lo primero, de momento, no tiene arreglo, pero la modelo trata con todas sus fuerzas de retomar su trabajo en televisión, que ha pasado por situaciones de lo más inestable. Por eso, el programa Sálvame desveló que Alba quiere volver a Telecinco, pero con unas condiciones por delante.

Su madre Lucía Pariente se puso en contacto con la redacción de Sábado Deluxe para negociar una entrevista exclusiva con Alba para hablar de su ruptura con David Vallespín y los problemas judiciales y personales con su ex Fonsi Nieto. En un primer momento, Lucía rompió las negociaciones por la entrevista de Alba en la revista Semana, conversaciones que retomó para pedir una cantidad "desorbitada" de dinero y unas condiciones.

La primera condición fue que Carrillo empezase a colaborar, otra vez, con programas de la productora La fábrica de la tele como Sálvame, Socialité o Cazamariposas. La segunda, que los colaboradores no la criticaran, sino que todos los comentarios hacia ella fueran positivos. Los requisitos de Alba no sentaron bien en el plató de Sálvame, donde los colaboradores criticaron la actitud de madre e hija.

"La madre piensa que está vendiendo una súpermodelo y una megaestrella. Alba no se da cuenta de que vende casquería, nada apasionante. La madre se ha cargado dos relaciones que podrían haber ido muy bien y ahora se está cargando la carrera de su hija", dijo Mila Ximénez. "Alba venía a mentir y vendernos la moto porque no fue ella quién rompió la relación, sino David. Ahora tiene problemas económicos y se ve obligada a tener que dar este tipo de entrevistas. Además, la excusa de Alba para no trabajar aquí era incompatibilidad por su hijo", aseguró indignada Gema López.

Sus advertencias

Los responsables del Deluxe no accedieron a sus peticiones por la increíble cantidad de dinero que habría pedido Lucía Pariente. De hecho, siempre según la versión de Sálvame, Pariente advirtió que de con cumplirse las condiciones, Alba también podría contar secretos de los colaboradores.

"A mí no hay nada que me ponga más que una advertencia", dijo Mila visiblemente enfadada. "No vales para nada, ni como modelo, ni como presentadora ni colaboradora. En mi teléfono tengo la auténtica relación que tienes tú con tu madre, contada por ella. Mamá contigo se hace caquita. Fíjate si lo he respetado. Advertencias a mí, ni una".

"Sé por dónde va Alba, pero que tenga narices, que es denunciable. No tienes agallas para contar lo que vas diciendo por detrás. Uno, porque no lo puedes demostrar y otra porque la demanda no la puedes pagar", explicó Gema López. Si Alba vuelve a Telecinco, de momento ya tiene un buen puñado de enemigos.