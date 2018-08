La demoledora contestación de Rocío Flores a Isabel Gemio

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno y Carmen Jara para abordar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo el último episodio de Lazos de Sangre, el programa de TVE que la noche del jueves abordó la vida personal de Rocío Jurado (y todos los que la rodean, incluyendo a unos ausentes Mohedano).

El programa, que batió su propio récord de audiencia, también ha sido objeto de polémica en la familia. En concreto, por unas palabras de Rocío Flores en Instagram donde además de defender a su padre, confesó haber visto el especial de TVE junto a Gloria Camila. "Viendo lo visto y después de todos los mensajes que estoy recibiendo, sólo quiero decir que mi opinión me la voy a reservar. Papá gracias por los valores y educación que nos has dado, gracias a eso no voy a caer tan bajo. Lo que sí digo y a boca llena es que estoy muy orgullosa de mis raíces maternas y paternas. Por cierto, tengo una tía abuela que se llama Gloria, de la cual yo sí me acuerdo y tengo mucho que agradecerle porque es la viva imagen de mi abuela. Y a ti, Gloria Camila, darte las gracias por haber estado esta noche conmigo. No tengo nada más que añadir, buenas noches y muchas gracias por los mensajes de apoyo", escribe Gloria en Instagram.

Unas palabras sin destinatario concreto pero que Beatriz Cortázar, presente en el especial Amigas y conocidas, calificó como dirigidas a Isabel Gemio, también presente allí en calidad de amiga de Rocío Jurado. Al fin y al cabo, en el programa Gemio definió a Antonio David como "la persona más tóxica de esa familia, lanzó un mensaje a los hijos de Antonio David como Rocío Carrasco para que volvieran con su madre, y lo hizo de una manera sorprendente, directa, tanto que me sorprendió".

Es sobradamente conocida la situación de los hijos de Antonio David y Rocío Carrasco, que una vez cumplida la mayoría de edad prefirieron (primero Rocío y luego David) abandonar el hogar de la madre y Fidel Albiac para refugiarse en el de su padre, cercado -por cierto- por los problemas económicos causados en gran parte por sus ententes judiciales con la madre de sus hijos.

De modo que en Lazos de Sangre Isabel traspasó una línea y la joven decidió responder a Isabel Gemio por las palabras dedicadas a su padre, culpabilizando a Antonio David porque tanto Rocío como David no estén con su madre.