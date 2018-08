Antonio Banderas desvela si se casará con Kimpel

Antonio Banderas lo tiene claro, no pasará por el altar con Nicole Kimpel, y es que el actor considera que el estado sentimental que está viviendo es como si ya estuvieran casados. Así lo dijo horas antes del comienzo de la Gala de Starlite en una rueda de prensa que se celebró en el Club de playa La Cabane del Hotel Los Monteros.

El actor habló de todo. Contó que se quedará sin Feria de Málaga y sin vacaciones en Marbella porque se encuentra inmerso en el rodaje de "Dolor y gloria", la nueva película de Pedro Almodóvar en la que compartirá cartel con Penélope Cruz. Banderas confiesa que le hace inmensamente feliz estar nuevamente a las órdenes de Almódovar: "No es un trabajo fácil, aunque lo estoy disfrutando mucho. Hay que intentar entender al manchego". Es su octava película junto a él, del que ha dicho: "Voy a hacer un símil con Picasso, que llegó un momento que conseguía expresar con muy poco y Almodóvar está entrando en eso".

En cuanto a su boda con Nicole Kimpel asegura que no hace falta y asegura entre bromas que "Casarse es muy caro", confesando que: "Me encuentro perfecto. También digo que estoy como casado. Nicole es mi mujer y yo soy su hombre. Estamos muy bien".

Aunque Nicole confesaba en ¡Hola! sus ganas de subirse al altar, el actor lo tiene claro: "No, no voy a hacer", y recuerda: "Cuando me casé con Melani asistieron 10 personas. Es una de las grandes victorias que tengo sobre 'paparizzismo' me metí en un juzgado de Londres mientras estaba haciendo 'Evita' y no hay ni una foto, ni una, de mi boda. No. Sería una fiesta muy para nosotros", asegura.