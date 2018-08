El siniestro lío que ha hundido a Cliff Richard

La pesadilla ha terminado para Cliff Richard, aquel rival de Massiel en el Festival de Eurovisión de 1968, clasificado en segundo puesto con "Congratulations", en tanto "La,la,la" se alzaba ganadora. Hace cuatro años la policía entró en su vivienda, respondiendo a una infame acusación: la de haber violado a un menor de edad. En aquel momento, los "bobbys" emplearon una operación mediática, con la connivencia de la siempre seria y respetada BBC londinense, cuyos responsables emplazaron en el lugar un montón de cámaras, tanto por el aire desde un helicóptero como en tierra. Cliff no se encontraba entonces en su casa, sino de vacaciones en Portugal. Al parecer, quien dio el "soplo" fue un periodista de dicha cadena británica, a quien un desconocido le filtró lo que, según ha dictaminado un juez, carece de veracidad: no hay pruebas contundentes que puedan asegurar que el cantante se aprovechó sexualmente de un menor ni un una ni en varias ocasiones, según se pretendía con la hasta ahora falsa noticia. No obstante la BBC ha dicho que quizás apele de nuevo.

De momento la conclusión del caso ha sido ésta: Cliff Richard declarado inocente. La policía ha de indemnizarlo con 400.000 euros, y la BBC asimismo con 230.000. Por mucho que sea el dinero que se embolsará nada puede compensarle de lo sufrido en estos cuatro últimos años, con su honor puesto en duda cuando aseguraba en sus primeras declaraciones en sede judicial que él nunca había pervertido en su vida a ningún menor.

Aun divulgada esta sentencia hay algo que planeó hace ya tiempo sobre la vida sexual, algo ambigua, con respecto a Cliff Richard, según algunos rumores de orientación homosexual, y según otros bisexual, si damos por verídicas las historias de amor que lo vinculan a varias mujeres. Cuéntase que en 1959 mantuvo relaciones íntimas con Carol Costa, exmujer del bajista de Los Shadows, grupo instrumental con el que Cliff estuvo de vocalista unas temporadas, hasta 1968. Por lo investigado, Carol fue la mujer que más quiso Richard, al que también se le relacionó con una bailarina llamada Jackie Irving y una estrella del tenis y comentarista de televisión Sue Barker. Con Olivia Newton-John se llegó a publicar que eran amantes, aunque él lo negó, diciendo que simplemente eran buenos amigos.

En los últimos tiempos nadie de los ambientes periodísticos y musicales de Inglaterra ignora que Cliff Richard convive con un ex sacerdote católico, que pasa también por ser su representante artístico. Con el que, por supuesto, lleva una vida íntima plena. Cuando en algunas entrevistas le han preguntado a Cliff Richard, con ese afán morboso de los tabloides londinenses, que por qué no ha tenido hijos, la respuesta del cantante pop rock no ha podido ser más clara: "No he querido. Me conformo con mis sobrinos, los hijos de mis tres hermanas"