ACon un aspecto insuperable, Antonio Banderas vuelve un año más a su Málaga natal para asistir nuevamente a la gala Starlite que, un año más, ha patrocinado la marca de coches Ford donde presentó su nuevo Ford Mustang. El dinero recaudado es destinado a la ONG que el actor preside, Lágrimas y Favores.

Vista de la gala de este año | Starlite

En su encuentro con la prensa, reconoció que haciendo un resumen de su vida, la conclusión que saca es que no ha podido ser más positiva. Reconoce que en la actualidad su vida personal es muy feliz, compartiéndola con Nicole Kimpel. "Me entiende a la perfección, aunque no nos vamos a casar".

Antonio, desde el punto de vista profesional, no puede estar más satisfecho. "Acabo de terminar el rodaje de Genius, sobre la vida de Pablo Picasso, y he vuelto a ponerme a las órdenes de mi amigo Pedro Almodóvar con Dolor y Gloria, junto a Penélope Cruz. Es la octava película que hacemos". "Con Pedro hay que desnudarse, poner los codos sobre la mesa y tratar de entender al manchego", dijo. "Veo a un Pedro muy maduro. Penélope y yo solo tenemos una secuencia juntos. Ella hace de mi madre, trabaja con un niño de siete años que se supone que soy yo".

Banderas habló también del Teatro Soho de Málaga que planea abrir en el actual Teatro Alameda (la renovación completa de las instalaciones, tanto por fuera como por dentro, ya ha comenzado) y de su futuro en la ciudad, donde planea pasar mucho más tiempo. "Tenía un interés muy especial en traer a mi ciudad ese proyecto. Málaga, en estas últimas dos décadas, ha dado un paso gigante en el aspecto cultural. Son dos teatros, uno más convencional y otro más alternativo. Se hace a través de empresa privada y con esto no quiero decir que rechace la actuación pública. Apuesto por el modelo americano ya que para mí no es un negocio, porque yo hago mi aportación económica anual y cuando trabaje como gestor o director, lo haré gratis", explicó sobre un proyecto donde Banderas ha puesto mucho de su parte.

David Bisbal, Valeria Mazza y Banderas, con sus parejas | Starlite

El ático en Nueva York en el que compartió vida con Melanie Griffith lo tiene puesto a la venta en siete millones de dólares, y no descarta vivir en Málaga natal y disfrutar del ático que compró en su ciudad.

Como es sabido, Antonio es una persona solidaria y el tema de los inmigrantes le preocupa en exceso. "Nunca militaría en un partido político. Es un tema que no está dentro de mis prioridades", como tampoco quisiera ser ministro de Cultura. "Nunca me lo han ofrecido pero no lo aceptaría", explicó sin dudar un momento.

Anne Igartiburu | Starlite

Respecto a su hija Estella del Carmen, le parece muy bien qeu siga sus pasos profesionales. "Es una niña muy madura para la edad que tiene. Sabe los pros y los contras de esta profesión porque los ha vivido desde el momento en que nació". Al preguntarle cómo se encuentra de salud después del susto que tuvo con el corazón, admitió que se cuidaba y que nunca más ha vuelto a fumar. Del tema catalán prefirió no pronunciarse. "Tengo mi opinión pero me la reservo".

Un año más, a la gala asistieron muchas caras conocidas tanto a nivel nacional como internacional. Esta vez se pudo ver a la actriz Bo Derek, a la modelo argentina Valeria Mazza, que un año más repite como una de las presentadoras de la gala, al igual que Anne Igartiburu, encargada de presentar el coche, en este caso un Ford Mustang firmado por Antonio Banderas y más invitados. El éxito de la noche estaba servido, como en anteriores ediciones.