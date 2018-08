Jesulín de Ubrique aparece en la revista Corazón TVE ofreciendo una entrevista a escasos días de su regreso a los ruedos, el próximo 19 de agosto. Tal y como ha confesado el diestro a la periodista Beatriz Cortázar, no se trata de una cuestión económica: "Si fuera así, de la misma manera que he aceptado esta corrida habría ido a muchas otras".

Desvela Jesulín que ha tenido ofertas "incluso en América", y que "esto es un día y se acabó". Llevaba tiempo diciendo que no, pero esta vez "todo salió rodado" pese a que nadie apostaba a estas alturas por su regreso. Señala que, si acaso, cuando cumpla 30 años de su alternativa en 2020 haría "cuatro o cinco festejos puntuales, y esto de ahora puede servir para probarme y prepararme".

La razón, por tanto, "es una suma de cosas personales, un reto a fin de cuentas. Ha sido una decisión muy meditada, pero no es con idea de seguir en los ruedos, porque para eso he tenido tiempo. Esto es diferente". Otra cosa -explica- es que él "quiera hacer un favor a un empresario, como tantas veces ha ocurrido, pero en los últimos tiempos hay muchos que no quieran pagar lo acordado, y si no me respetan el caché no voy".

Reconoce Jesulín que es "persona de admitir pocos consejos. Del ámbito taurino te diré que ninguno". Ni siquiera de su familia: "Lo anuncié cuando ya estaba dado el paso y era la manera de evitar que me lo quitaran de la cabeza. Te aseguro que mi familia jamás me ha dado un problema en ese aspecto".

Detrás de todo también están los problemas psicológicos de su esposa, María José Campanario, que llegaron a su punto álgido el verano pasado. Él reconoce que su mujer no irá a la plaza, pero que habitualmente "no suele ir. El resto será una decisión suya. Tienen su palco por si deciden acudir".

Jesulín de Ubrique dice que María José ya está recuperada de esos últimos episodios de fibromialgia que llevaron a su ingreso. "Se encuentra mucho mejor y esperemos que, en breve, pueda retomar su trabajo, su vida normal y que vuelva a ejercer su profesión de odontóloga que tanto esfuerzo le ha costado conseguir. Pasamos una maala racha, como le puede ocurrir a cualquier matrimonio".