Revuelta se sentó este fin de semana en el Sábado Deluxe después de lo que ha sido una de las experiencias más traumáticas de su vida, tanto que Raquel temió incluso por su integridad física. La modelo se encontraba de vacaciones en la isla de Lombok cuando un terremoto de 6'9 sacudió Indonesia, dejando la isla destrozada y más de 380 muertos.

La propia Raquel Revuelta ha contado las vacaciones que terminaron convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Después de una semana haciendo turismo, Raquel y su pareja Luis llegaron a la isla de Lombok con el objetivo de descansar los últimos días. Lo que no se esperaba es que el domingo, después de un día haciendo snorkel y tras recibir un relajante masaje, el terremoto la pillara en la ducha y envuelta en una toalla.

"Sentí pánico", confiesa Raquel que recuerda como "tenía en la cabeza meterme debajo de la cama pero no lo hice, me tire encima de la cama y me tapé con una almohada. Mi pareja que estaba conmigo se movió más y salió a la terraza, que no lo debió hacer nunca, porque le empezaron a caer cascotes". Así narra Raquel el peor momento de su vida, en el que pensaba que "era el final de mi historia".

"Ha sido una experiencia dramática desde el momento que pienso en mi integridad peligra, que la puedo palmar, morir en ese momento... hasta ver las caritas de los niños aterrados, que eso es durísimo", asegura la presentadora, aunque lo que más asustaba a Raquel es pensar que podría haber un tsunami: "Todos los del hotel salimos a correr hacia el interior para alejarnos del mar".

Pero Raquel Revuelta ya se encuentra en España y sana y salva, pudiendo contar a todos lo que ha sido una de las experiencias más terroríficas de su vida.