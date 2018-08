Chabelita se va a Miami con Omar Montes sin importarle su pasado

Ni confirman ni desmienten su relación, pero Isa "Chabelita" Pantoja y Omar Montes se han convertido en inseparables. La pareja ha aprovechado estos días de verano y descanso para poner rumbo a Miami, en lo que resulta su primer viaje juntos y como pareja.

Chabelita se enteró de este viaje a comienzos de semana, y asegura que se debe a un tema de trabajo. Pero no ha dudado en llevarse consigo a su nuevo "amigo especial", encontrando en Omar una nueva ilusión después de poner punto final (una vez más) con el padre de su hijo, Alberto Isla.

No obstante, son muchos los que apuntan a que Omar no es una buena compañía para la hija de Isabel Pantoja, acusándole de ser un conflictivo incluso de tener antecedentes penales. Ella, por su parte, piensa que todo el mundo tiene su pasado y se muestra dispuesta a perdonar.

Incluso Kiko Hernández aseguró en Sálvame que Omar ya tiene previsto "engañar" al clan de Cantora. "Me cuentan que Omar metió un teléfono en la fiesta del cumpleaños de Isabel Pantoja y grabó a Pantoja", dijo ante una ofendida Anabel Pantoja.

Por un lado, Tony Rodríguez -el desconocido que precipitó la ruptura de Isa y Alberto Isla- dijo que Omar estuvo con ella ya hace tiempo. La tronista Steisy aconsejó a la joven "tener cuidado" con Omar; Ylenia Padilla que a Isa realmente no le interesa él... y que él está aprovechándose de su fama. otros colaboradores de Sálvame se han mostrado abiertamente en contra de la relación.

El propio Omar ha aprovechado para defenderse antes de cruzar el charco, asegurando que él no solo no tiene antecedentes sino que es "más bueno que el pan". Por no hablar de una estrella de la música en nuestro país.

Ella, por su parte, no puede ocultar la sonrisa de oreja a oreja que Omar pone en su rostro y, sin romper su habitual silencio y gesto hierático e indescifrable, ha pasado el control de seguridad acompañada por el cantante.

A buen seguro, Chabelita y Omar vivirán varios días de lo más intenso y emocionante en Miami... y en España sabremos de ellos gracias a Instagram y la prensa rosa.