La confesión más angustiosa de Lara Siscar: "Hace 7 años que un hombre me acosa"

La presentadora Lara Siscar abunda, en una entrevista en la revista Lecturas, en una faceta de su vida de lo más desagradable: un acosador lleva siete años haciendo la vida imposible a la periodista a través de todos los medios posibles.

No es la primera vez que Siscar, de los informativos del Canal 24 horas, habla de este suceso dramático. Pero ahora profundiza en las actuaciones deleznables de un sujeto que se ampara en el anonimato de las redes sociales.

Dice Siscar que la situación "no ha acabado". "Puse una segunda denuncia y está archivada temporalmente. Los jueces las admiten a trámite porque hay indicio de delito, pero cuando piden datos de las cuentas con las que se intenta hacerme daño Twitter siempre responde que, como las cuentas están cerradas, ya no existen". La realidad es que son perfiles falsos que se abren con la única finalidad de atacarla, y luego se cierran.

Twitter, por tanto, impide obtener el más mínimo dato de la persona que intenta hacer daño, razón por la cual la periodista no tiene ya cuentas en redes sociales. "Son muchos años, siete. Una aprende a vivir con eso, con un acosador, a relativizar sus ataques. Incluso a reírme de él, pero después de mucho tiempo, porque lo he pasado muy mal".

Un acosador del que no sabe "nada", aunque "intuye cosas". "Creo que es un hombre y que se trata de una cuestión de machismo. Al final acabas conociéndolo. Entablas cierta relación con él. Lo reconoces". Todo comenzó cuando ella resopndía los mensajes, y notó que una persona respondía con mayor asiduidiad. "Me exigía mayor atención y si no respondía, isistía. Me di cuenta de que no era normal. Cuando quise romper esa relación empezaron la obsesión y el acoso".

Siscar, pareja del también periodista Antonio Lucas, confiesa haber tenido "miedo a que se convierta en una amenaza de carne y hueso". Lucas, por cierto, también ha recibido amenazas de ese mismo sujeto . Ahora, en realidad, "quiero tenerlo delante. Aunque estoy tranquila porque los acosadores son cobardes".

Esta persona "lleva siete años obsesionado con formar parte de mi vida". Responsabiliza, no obstante, a Twitter de permitir esta clase de situaciones de acoso. "¿Cuántos adolescentes lo sufren a través de ella? Me niego a formar parte de ese negocio", explica.