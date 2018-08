Laura Matamoros responde a (casi todas) las polémicas

Laura Matamoros, hija de Kiko y hermana de Diego, posa en traje de baño junto a su hijo Matías, que acaba de cumplir 3 meses. En la entrevista responde a las polémicas que rodean a su familia tras la celebración de la boda de su hermano Diego con Estela Grande. Según Laura, Kiko Matamoros es mejor abuelo que padre. "Todo el tiempo que puede intenta pasarlo con el niño. Me llama y me pregunta si puede venir, me respeta mucho. Me encanta que venga porque pasamos un buen rato juntos los tres".

Sobre la acusación de su hermano Diego de que ella era conocedora de la aparición de Kiko en la boda, aclara: "Me quedé impactada cuando me dijeron que venía porque el día anterior me comentó que no iba a ir porque no lo sentía. Creo que me engañó. En ningún momento me lo confirmó. Me parece un gesto muy bonito por su parte". Sobre el reencuentro de Marian Flores y su padre dice que no le sorprendió la reacción de ambos, "porque sabía que no iba a haber ningún problema porque son adultos. No vivimos un conflicto. Los dos estuvieron muy correctos.

La entrevista tuvo que realizarse antes del primer Deluxe de Diego Matamoros porque no se hace referencia al nuevo enfrentamiento con su padre.

La gran boda griega de María José Suárez

María José Suárez celebró este sábado en Santorini su espectacular boda con Jordi Nieto. A pesar de los contratiempos, tuvieron que cambiar el lugar elegido para la cena debido al viento por otra zona también al borde del mar, todo salió a la perfección. María José contó con diez damas de honor, vestidas con el mismo estampado, entre las que se encontraban las mises Raquel Rodríguez, Elisabeth Reyes y Eva González. La mujer de Cayetano Rivera dedicó un emotivo discurso a su amiga.

En la revista Hola también se incluyen fotografías de la divertida fiesta con la que María José y Jordi dieron la bienvenida a sus amigos a Grecia.

Una vez pasado el mal trago y buscando volver a la normalidad, Ana Rosa Quintana y su marido Juan Muñoz han viajado a su casa de Sotogrande para pasar unos días en familia en la costa gaditana. Allí han reanudado sus vacaciones junto a sus mellizos Juan y Jaime, días después de que el empresario fuese puesto en libertad sin medidas cautelares. El matrimonio ha sido fotografiado disfrutando de una jornada de playa, ella con traje de baño amarillo y caftán a juego. Son las primeras imágenes tras la detención de Juan Muñoz.

La infanta Cristina pasa sus vacaciones más triste en Bidart, en el País Vasco francés, donde ha pasado unos días con sus hijos y arropada por su familia política. Es la primera vez en dos décadas que la hermana del Rey pasa un verano sin la compañía de su marido, Iñaki Urdangarín.

Paula y Bustamante, divorciados

Paula Echevarría está de enhorabuena. La actriz y David Bustamante ya están oficialmente divorciados y son libres para volver a casarse cuando quieran. Según publica la revista Semana, ya han recibido en sus domicilios la sentencia de divorcio. En palabras del abogado del cantante, Ignacio Palomar: "Ya hay sentencia de divorcio, ahora hay que pedir copia testimoniada de la misma e inscribirlo en los registros civiles correspondientes. La copia testimoniada sería la prueba de que la sentencia es firme y ninguno ha recurrido". Además, desmiente que hayan tenido problemas por el reparto de bienes: "Todo quedó bien atado".

Diego Matamoros, al polígrafo



Este sábado Diego Matamoros volvía a sentarse en ‘Sábado Deluxe’ para hablar de su padre y contestar frente al polígrafo de Conchita a tres cuestiones que dejaban bastante mal parado a Kiko. Si bien es cierto que muchos pensaron que la asistencia del defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ a la boda de su hijo-celebrada el pasado 14 de julio- serviría para limar asperezas entre ellos, esto no ha resultado ser así. Diego acusa a su padre de haberse lucrado al aceptar esa imitación y que tan solo figuró en el enlace para participar en el reportaje fotográfico que fue vendido en forma de exclusiva.

Marián Flores rompe su silencio



Marián Flores rompe su silencio en Semana para respaldar la versión de su hijo, Diego, que acusa a Kiko Matamoros de haber cobrado a sus espaldas 16.000 euros por aparecer en la exclusiva de su boda en la revista Lecturas. De hecho, Marián cree que su exmarido forzó el reencuentro con ella en la ceremonia para así elevar la suma que cobraría: "Sabemos que ha vendido esta imagen, me parece ya lo último que puedo oír que en una celebración se pueda llegar a especular con dinero por una imagen con su exmujer a la que ha dado caña durante 20 años". Dice Marián que "solo falta que venda mis cenizas".

Chabelita, a GH VIP



Telecinco tiene una mina en la historia personal de Isa Pantoja, Chabelita, y todo lo que atañe a su vida personal. Y así seguirá sucediendo en los próximos meses, pues tal como adelanta la revista Semana, Chabelita es la primera concursante confirmada de Gran Hermano VIP. Según la misma publicación, la joven dirá adiós a sus familiares y amigos el próximo 13 de septiembre para meterse en la casa de Guadalix de la Sierra donde todo se ve y se oye.

Así, Isa Pantoja participará en su segundo reality tras concursar en Supervivientes en la edición 2015. Además, este año, volvió a la isla para casarse con el padre de su hijo, Alberto Isla, con el que volvió a romper poco después de acabar el concurso.De este modo, Mediaset en general y el universo de Sálvame en particular se asegura horas de contenido analizando cada gesto y cada palabra de Isa en el concurso, y sobre cómo ve su participación exparejas suyas como Alejandro Albalá y Alberto Isla, o la que fuese su niñera Dulce, otra habitual de los platós y los realities.

Además, permitirá a los colaboradores habituales de la cadena jugar con la especulación de si su madre Isabel Pantoja acudirá o no al programa una vez Chabelitasea expulsada (o se convierta en finalista), algo que no hizo cuando participó en Supervivientes.