La inmensa pillada a Berta Vázquez y C. Tangana en la playa de Ibiza Berta Vázquez y C. Tangana prosiguen su romance en Ibiza, donde no se muestran demasiado tímidos.

Berta Vázquez | Gtres La actriz Berta Vázquez fue una de las revelaciones de la serie de Antena 3 Vis a Vis. Su popularidad no hizo más que crecer cuando inició una relación con el ídolo adolescente Mario Casas, uno de los actores nacionales más taquilleros, con el que coincidió en la película Palmeras en la nieve. El idilio acabó, pero Berta ha continuado su carrera con las nuevas temporadas de la serie y una nueva pareja, el músico C. Tangana, con quien ha protagonizado imágenes de pura pasión durante sus vacaciones en la playa. La actriz fue "pillada" por los paparazzi cambiándose el bañador en una playa de Ibiza, unas imágenes en las que Berta descubre su torso ante la atenta mirada del famoso autor de trap, una de las revelaciones musicales recientes. Tan atento estaba, que en las siguientes imágenes publicadas por la revista Cuore aparece en pleno "aquí te pillo aquí te mato" con su novia en el aparcamiento. Un show digno de uno de sus videoclips. Berta Vázquez y C. Tangana | Cuore Berta y C. Tangana protagonizan juntos el video de uno de los temas del verano, "Bien Duro". La pareja imitó a sus personajes en el vídeo y acudió a la fiesta escandinava Midsommar, celebrada en las laderas de San José. El romance entre la actriz y el músico se hizo público el pasado Primavera Sound, cuando fueron vistos en actitud apasionada. Entonces C. Tangana salía con la cantante Rosalía, que rompió inmediatamente con el trapero arremetiendo duramente contra él en redes sociales. Fue el pistoletazo de salida de un romance con Berta Vázquez que ahora está en su apogeo. Compartir

