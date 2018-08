Melanie Griffith desata la polémica con su último posado

Melanie Griffith ha reaparecido en un reportaje de la revista InStyle de septiembre cuyas primeras imágenes han sido publicadas en redes sociales a modo de anticipo.

Y con ellas ha llegado la polémica, ya que la ex de Antonio Banderas, antaño una de las principales estrellas de Hollywood, luce un aspecto facial un tanto distinto que lleva a pensar en, o bien un importante retoque quirúrgico, un exceso de maquillaje o una serie de importantes alteraciones de la mano de Photoshop.

Melanie en InStyle | Instagram

En la entrevista Melanie habla casi por primera vez de su vida privada tras el divorcio con el actor español. Un ángulo hasta ahora desconocido de la historia, ya que ha sido él quien ha acaparado todos los flashes. "Me encantaría enamorarme, tener un romance, una relación, pero no lo he hecho. Sigo buscando. He tenido un par de amantes pero no una relación", dice al respecto.

Melanie en la revista | Instagram

La sesión de fotos obra de Robbie Fimmano presenta a Melanie Griffith sentada en una silla y con los pies en alto, o posando de manera muy sexy ante el objetivo de la cámara con un vestido escotado de color negro.

Pero Melanie, de 61 años, luce un tanto irreconocible, pese a mantener la espigada figura con la que se dio a conocer en películas como Armas de Mujer.