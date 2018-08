Soraya Arnelas ha sufrido un doloroso imprevisto. La cantante, apenas unas horas antes de un concierto en Málaga, ha tenido un percance y ha acabado con un dedo meñique del pie roto y completamente amoratado.

La imagen que ella misma ha mostrado en redes sociales da pie a imaginar lo doloroso del golpe. Afortunadamente la cantante se lo ha tomado con humor, y no va a permitir que el suceso altere su agenda laboral.

El dedo amoratado y roto de Soraya | Instagram

"Querido dedo meñique, no podías haber elegido un día mejor para romperte. Aunque esta noche tengo conciertito y te voy a arreglar a golpe de tacón. Y si no, ya lo veremos", ha dicho.

Finalmente, Soraya decidió no tentar a la suerte y en vez de tacones se calzó algo más cómodo. "Hoy canto en sandalias ¡Está todo controlado!", dijo en Stories de Instagram.

Bien es cierto que Soraya está ahora en plena vorágine previa al lanzamiento de su siguiente single, "Yo brindo", el próximo 13 de septiembre. Un momento poco oportuno para parar, aunque menos para romperse un dedo.