Asombro ante el cambio radical de Kiko Rivera

Kiko Rivera está más feliz que nunca con su nuevo físico. No es la primera vez que el hijo de Isabel Pantoja presume orgulloso de su nuevo cuerpo en las redes sociales, pero en esta ocasión ha querido hacerlo de la manera más especial tras cumplirse el primer aniversario desde que decidió comenzar su nueva vida.

Para ello, Kiko Rivera ha publicado una sorprendente imagen en la que muestra cómo ha cambiado en este último año, tras haber logrado perder 42 kilos y tras apostar por su salud y una vida mucho más saludable, demostrando que quién quiere puede y que él ha logrado alcanzar su meta tras mucho esfuerzo y sacrificio.

Kiko Rivera, antes y después | Instagram

Como no podía ser de otra manera, el DJ ha querido agradecer su implicación y trabajo a la clínica que le ha ayudado a conseguir este nuevo estilo de vida: "De un año para otro gracias a la @clinicabruselas y al gran esfuerzo que he tenido que realizar a todo lo que me han mandado, este ha sido el resultado en solo 1 año. 42 kilos separan un año de otro. #newlife #kikorivera".