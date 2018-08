Mofas a Lucía Etxebarría por un tuit contra la tauromaquia en el que todo está mal

La escritora Lucía Etxebarría se encuentra de vacaciones, pero como tantos otros famosos, no se ha desprendido del teléfono móvil. Solo que esta vez quizá le haya salido algo caro, a tenor de la nueva polémica que la escritora de Lucía y los cuerpos celestes ha organizado a su alrededor.

Lucía Etxebarría se encuentra en Gijón, y aprovechando un paseo por el campo, se fotografió con lo que ella creyó que se trataba un toro bravo y una vaca completamente pacíficos... cuando, tal y como le aclararon muchos tuiteros, en realidad se trataba de dos ejemplares de ganadería domésticos.

Para aquellos que decís que el toro es bravo por naturaleza. Estos son un toro y una vaca. Se me cruzaron en el camino La tortura no es arte ni cultura pic.twitter.com/nPklnNv1lt



"Para aquellos que decís que el toro es bravo por naturaleza. Estos son un toro y una vaca. Se me cruzaron en el camino. La tortura no es arte ni cultura", dijo la reivindicativa escritora y tertuliana televisiva.

Naturalmente, la respuesta no tardó en llegar en forma de burlas de otros internautas, que subieron a la red imágenes de un "lobo ibérico", un "águila" y otros animales que Etxebarría podría haber confundido como "bestias bravas".

MIRA, LUCÍA, YO ME HE CRUZADO CON ESTE MACHO DE LOBO IBÉRICO. NO SÉ CÓMO PUEDEN DECIR QUE SON AGRESIVOS Y QUE ATACAN A LAS GANADERÍAS. CUÁNTO INSENSIBLE. pic.twitter.com/G0vI6FWoD4