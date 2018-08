Julio Iglesias, acorralado: "Si no viene será peor para él"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Paloma Barrientos, Carlos Pérez Gimeno y Carmen Jara para tratar todos los temas de la actualidad social con Silvia Riveiro y L. Javier del Pozo. También intervino Fernando Osuna, abogado del supuesto hijo del cantante Julio Iglesias y Edite Santos, que ahora reclama la paternidad en un caso alargado durante muchos meses.

No obstante, con la llegada del mes de septiembre, el caso podría desbloquearse por fin. Así lo consideró Osuna en esRadio, donde relató con detalle muchas de las artimañas de Iglesias y sus abogados para retrasar la demanda. "Pedimos al juzgado de Valencia que notificase la demanda tras dos intentos fallidos. Al tercero se le consiguió dar a un empleado de la finca de Marbella".

El siguiente paso es, por tanto, pedir la prueba de ADN al cantante o a alguno de sus hijos mayores de edad, Chábeli, Enrique o Julio José, o incluso al hermano de Julio Iglesias, Carlos, siempre por la vía de los juzgados. "El juez nos dijo que esperásemos a contestasen la demanda, y vamos a pedir a finales de mes para que Julio comparezca en España para hacerse la prueba de ADN". Como eso ya está logrado, toca mover ficha.

No obstante, Osuna imagina qué es lo que va a pasar, dados los antecedentes y la estrategia que el cantante y sus abogados están siguiendo. "Nos imaginamos que no va a venir, algo que no es negativo para nosotros sino para él, porque los tribunales entienden que está ocultando pruebas: si no da la cara por algo será". El plan B, en caso de que no venga, es pedir "que se haga la prueba a los hijos para determinar relación de hermandad respecto a ellos y paternidad respecto a Julio Iglesias".

El cantante, sea cual sea el veredicto final, parece por tanto acorralado en este sentido: "Si los hijos tampoco van, el final de la cuestión será dar como buena la paternidad", explicó el abogado en Es la mañana de Federico.

"Nosotros antes de presentar la demanda ya teníamos la prueba de ADN, pero como se hizo con un detective no tiene todas las garantías. Si todos se niegan con la prueba que ya tenemos y esa presuncion de que oculta la verdad, entendemos que podemos obtener una sentencia favorable antes de que acabe 2018".

Y es que, aunque la prueba presentada con la demanda es válida, el juzgado requiere de un proceso y, si es posible, de más pruebas tomadas en un entorno determinado. "Tiene que ser un detective habilitado con licencia y toda su reglamentación, en un sitio público (no en un domicilio o una dependencia privada), desde una calle a un restaurante, y tiene que ser algún objeto que sea un resíduo o una basura (una colilla una botella de agua o una lata, un kleenex) que ya no tenga validez, propiedad, que sea desechable", relató el abogado Fernando Osuna. También se requiere que sea para una finalidad noble, lícita: saber quién es el padre de alguien, algo que prevalezca ante una posible alegación de intromisión en la vida privada.

Atrás quedará entonces un caso, el de la paternidad de Javier Santos, que se ha alargado mucho en el tiempo. "La Justicia en España es muy lenta y más si se usan triquiñuelas y artimañas para rechazar, como el no recoger la demanda".