La discreta cena de Kiko Hernández con una amiga especial

Diez Minutos publica las primeras imágenes de Kiko Hernández con una amiga con al que parece tener mucha complicidad.

El colaborador y su acompañante salieron a cenar a un restaurante situado en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. A Kiko hasta ahora solo se le ha conocido una pareja estable, Patricia Ledesma, con quien comenzó su relación en Gran Hermano. Él mismo reconoce que le gusta alimentar el misterio en torno a su vida personal.

En la propia publicación, el colaborador explica la situación, y subraya que en la cena no estaban solos. "No quiero desvelar su nombre porque es una persona anónima. Es una amiga que, además, es azafata del programa. Igual que el chófer que me trae y me lleva, que también estaba en la cena. He hecho una gran amistad con los dos".

"Los planes de ir a cenar surgieron tras un programa duro, de esos que llega la policía y pasan mil historias. Me di cuenta de que no podía entrar en casa con tanta tensión", dice al respecto. "Lo llevamos haciendo desde hace meses", añade.

Kiko no soporta los sitios concurridos y por eso eligió un lugar cerca de su casa. El grupo al completo vestía atuendos informales y veraniegos, lo que refuerza la versión de Kiko, que. asegura que no hay nadie especial en su vida y que de tenerlo, nunca lo anunciaría en Instagram.