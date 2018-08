Ahora que Ryan Murphy ha abandonado el Feud dedicado a Carlos y Diana de Gales, podía tirar de Angelina Jolie y Amal Clooney. Que dice el Page Six que Angelina está que trina con la otra porque le está quitando su sitio. Se siente terriblemente celosa, según sus amigos. Que vete a saber si es verdad. Mira si no lo de los pobres americanos esos que mató el ISIS yendo en bicicleta, que no querían demostrar que el hombre era bueno ni nada, aunque se publicara mil veces. O las palabras que Roca Rey dedicó a Victoria Marichalar al brindarle un toro. Que de "Brindo por un futuro juntos. Eres la reina de mis ojos" (versión de ¡Hola!) a "Brindo por el futuro de la fiesta de los toros y de la institución que representas. Y porque los podamos ver [los toros] todos juntos mucho tiempo" (versión de LOC) hay más diferencias que las de un teléfono escacharrado. Más que las de la versión de Richard Gere en Pretty woman sobre lo dicho por Julia Roberts. "¿Le ha gustado la ópera, querida?", le pregunta la señora de al lado en el palco. "Por poco me meo de gusto en las bragas?". "¿Qué?". "Dice que la música de ‘La Traviata’ la embriaga" (bastante buena traducción del original: "Did you like the opera, dear?". "It was so good, I almost peed my pants!". "She said she liked it better than Pirates of Penzance". Y ni eso parece lo del torero y Marichalar. Es como escuchar "Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí quiero perderte" y transcribir "Mi corazón palpita como una patata frita".

Volviendo a Angelina, esos amigos aseguran que los celos se deben a que cree que Amal le ha robado su identidad. En la primera fila del humanitarismo cuqui, se entiende. "Angelina odia toda la atención que Amal está consiguiendo. Es guapa, es elegante, tiene estilo, ha formado una bonita familia y está haciendo un trabajo importante por los derechos humanos". También está enfadada por el hecho de que George Clooney y su mujer estén del lado de Brad Pitt en su guerra de los Rose, donde ella está pareciendo loca y manipuladora. Anda, y él borracho, que aquí no se salva nadie. La fuente que ha informado a Page Six también dice que Angelina vive en una burbuja y que no entiende por qué se ha convertido en alguien impopular en Hollywood. Y lo mejor, que Amal es ajena a esta loquera de Angelina. Parece que esta no tiene bastantes cosas que hacer con sus seis hijos, las niñeras y dos fundaciones (Jolie-Pitt Foundation y Maddox Jolie-Pitt Foundation), además de ser embajadora especial de la ONU e ir a ver negritos con el Cartier. Los otros tienen la Clooney Foundation for Justice para defender en los tribunales a gente oprimida por sus gobiernos.

Como en el mamarrachómetro están casi a la par, con ventaja todavía para Angelina (pero mira a Amal siendo anfitriona junto a Anna Wintour del Met Ball; ¿de qué iría vestida?), sólo deseo que otra se les adelante en el negocio. Melania Trump ha anunciado que se va a África en octubre sin su marido (a eso que Trump llama países de mierda). Y por supuesto va a ver niños. A Angelina le va a dar algo.