Una imagen de Chabelita con el guardia civil de La Manada desata la polémica

Chabelita siempre da que hablar. A lo largo del día, las redes sociales de Sálvame han anunciado un bombazo que, según ellos, tendría mucha repercusión en España.

Al comienzo del programa aseguraron, en primer lugar, que se trataba de una imagen de Isa Pantoja con una persona muy conocida, con antecedentes penales, que ha estado en la cárcel pero que actualmente se encuentra en libertad y que es una persona 'odiada' por la opinión pública de nuestro país.

Las redes sociales empezaron a especular sobre quién sería la persona que aparece junto a Isa Pantoja en la imagen, por lo que Sálvame decidió sacarla a la luz a pesar de las súplicas del entorno de Chabelita de que no fuese emitida.

Finalmente hemos podido ver la imagen en la que Isa Pantoja aparece con Antonio Manuel Guerrero, el famoso Guardia Civil de 'La Manada'. Al parecer tiene fecha de abril de 2016, durante la Feria de Abril, por lo que sería antes de que ocurriesen los hechos de Pamplona.

La reacción en Instagram por parte de Isa Pantoja no ha tardado en aparecer y ha querido lanzar un dardo al programa: "Sois lo peor. No tenéis respeto ninguno. ¿Qué es lo siguiente que os vais a inventar? Me hago fotos con cincuenta mil personas. Hace dos años. Pero luego me llamáis para que os dé mis declaraciones. Me parece tan sucio simplemente el hecho de relacionarme...".

El comunicado de los abogados | Instagram

Poco después, Isa Pantoja ha anunciado a través de sus redes sociales que tomará medidas legales "en defensa de su honor y su imagen" y así se lo ha comunicado su abogada al Director de La Fábrica de la Tele: "Siguiendo expresas instrucciones de mi cliente comunicándoles que en vista del anuncio en su programa Sálvame del 21 de agosto de 2018, de la emisión de imágenes de mi representada con malas compañías encontrándose en un recinto privado, en caso de su emisión nos veremos obligados a interponer las acciones legales pertinentes en defensa de su honor y su imagen".

También en sus redes sociales, Isa Pantoja ha querido agradecer a todos sus seguidores el gran apoyo que le están mostrando ya que la mayor parte de los comentarios no le dan ningún tipo de importancia a la imagen, por ser anterior a que ocurriesen los hechos de Pamplona.