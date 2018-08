Jorge Brazalez y Miriam Pérez, pareja desde que MasterChef 5 aupase al primero como mejor cocinero de la edición, nunca han querido presentarse como pareja estable.

Pese a ir de inclasificables, lo cierto es que Jorge y Miri hicieron vida convencional de pareja. En Instagram era habitual verles grabando vídeos donde documentaban su pasión, de vacaciones juntos, e incluso en alguna que otra postura sensual que delataba que, sí, estos dos se entendían bien. Alguna revista rosa tuvo que censurar fotos de paparazzi, tal era la pasión que la atractiva pareja desplegaba cada vez que iba a la playa.

Y hablamos en pasado, porque a tenor de lo desvelado por el cocinero en Instagram, la cosa no da para más... de momento.

"Podría decir que es cosa nuestra, pero si habéis sido testigos de nuestra relación desde el principio, me parece honesto y necesario compartir también un momento complicado. Miri y yo hemos visto necesario distanciarnos un poco. Olvidaros de qué somos o qué seremos. No hacen falta etiquetas", explicó en la citada red social.

Jorge y Miri | Instagram

¿Qué significa "distanciarnos un poco"? ¿Volverán Jorge y Miri a hacer de las suyas tras los fogones?. El tiempo lo dirá. En todo caso, el participante de MasterChef asegura que se trata de "momentos difíciles" y que "se ruega respeto".

No obstante, cabe señalar que Jorge incluso pide perdón a su expareja por el mensaje, que no debe tener su aprobación. "Mi amor, perdona si no te ha gustado leer esto, pero creo que es necesario de cara a las personas y sus preguntas".