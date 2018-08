Sale a la luz una imagen de Asia Argento en la cama con Jimmy Bennett

Jimmy Bennett, el actor que ha acusado a la actriz y directora Asia Argento de abuso sexual, remitió una declaración a medios estadounidenses donde asegura no haber hablado antes en público porque se sintió "avergonzado y asustado".

The New York Times publicó el domingo que Argento, una de las pioneras del movimiento #MeToo que denunció por agresión sexual al productor Harvey Weinstein, había llegado a un acuerdo extrajudicial con Bennett por valor de 380.000 dólares para cerrar las acusaciones de abuso en su contra.

Argento negó esas acusaciones este martes y sostuvo que solo le unía una amistad con Bennett hasta que se desató el escándalo Weinstein y, tras quedar expuesta, el joven actor le hizo una "desorbitada solicitud de dinero" que asumió el chef Anthony Bourdain, pareja de la actriz, que se suicidó en junio.

