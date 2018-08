Alba Carrillo osa meterse con Laura Matamoros y sale llorando del plató

Alba Carrillo no está atravesando su mejor momento. La modelo ha vivido su verano más complicado después de que decidiese poner punto y final a su historia de amor con David Vallespín.

A esta ruptura sentimental se suma el duro enfrentamiento que tiene con su ex y padre de su hijo, Fonsi Nieto. Las últimas declaraciones de Alba Carrillo han hecho que el piloto se decida a tomar nuevas medidas legales contra ella.

Una serie de improperios que este jueves han terminado por acabar con la modelo. Las críticas de Laura Matamoros han hecho que Alba se enfadase con la que fue un día su compañera en Supervivientes, tanto es así que no ha dudado en amenazar con hablar sobre temas que supuestamente Laura le habría confesado en la isla.

Algo a lo que rápidamente ha contestado la hija de Kiko Matamoros en Instagram afirmando que ella también podía hablar. Unas palabras de las que se ha arrepentido ya que ha borrado su último mensaje al momento.

Alba, no obstante, también confesó que no le extrañaba la separación de Kiko Matamoros y Makoke, y Laura replicó al respecto dando a la colaborara donde más dolía: "A mí tampoco me extrañó que lo dejases con tu novio, perdona, con tu ex".

Alba Carrillo | Instagram

Pero si Alba pensaba que ya había pasado todo el mal trago, no estaba en lo cierto. Un nuevo vídeo en Ya es mediodía ha provocado que Carrillo decidiese abandonar el plató del programa en el que colabora llorando.

Esta pieza sobre su pelea pública con Fiona Ferrer y la posterior queja de Pelayo Díaz contra Alba Carrillo ha terminado con la paciencia de la modelo, que no ha dudado en disculparse con toda la audiencia por su comportamiento esta mañana: "Pido perdón a la audiencia si les he ofendido levantándome de mi silla. No era mi intención , lo único que pretendía era no llorar , de nuevo, en público... Con la mayor de mis sonrisas , os pido disculpas. Eso es lo que os merecéis recibir ...alegría y buena energía"