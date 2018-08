María Pombo está de enhorabuena. Tras estar pasando unas bonitas vacaciones en familia en el norte de España, la influencer ha vivido uno de los momentos más especiales de su vida y es que su pareja, Pablo Castellano, ha decidido dar un paso más en su relación y le ha sorprendido pidiéndola matrimonio.

Así lo ha comunicado la propia María Pombo a sus casi 850 mil seguidores de Instagram, con un emotivo mensaje al que le acompaña una imagen de la pareja junto al anillo de la pedida de mano. El anuncio, por supuesto, ha generado toda una tormenta de comentarios y felicitaciones en el candente mundo de Instagram, muchas de ellas provenientes de otras famosas "referencers".

"Es tu manera de hacerme grande, de admirarme, de protegerme y tus abrazos que rompen costillas pero que curan los males... Eso! Eso es lo mejor que podría pedir en 500 vidas. No seremos perfectos, pero quien me conoce, sabe que lo perfecto me aburre. Y son esas imperfecciones, esos buenos y malos momentos, los que me hacen darme cuenta de que el apoyo incondicional será tan fuerte como el primer día. Esa es la razón por la que formamos tan buen equipo. #ctycn Con todo y con nada, que eso somos nosotros, que ese eres tú, mi Pablis, mi bombón, y mi futuro marido. SÍ, SÍ y mil veces SÍ, que casarme contigo es la suerte de mi vida", escribióde lo más emocionada la influencer.

María Pombo y su futuro marido | Instagram

Numerosos rostros conocidos en el mundo de Instagram no han tardado en mostrar su alegría en los comentarios de la publicación, como es el caso de Laura Escanes, Grace Villareal o Inés Arroyo. También, otros rostros conocidos como Fiona Ferrer, la modelo Joana Sanz o Lucía Rivera han querido dar la enhorabuena a María por eta bonita noticia.

La pareja lleva casi tres años de relación u es que María ha encontrado el compañero de vida perfecto en Pablo tras su relación con el futbolista Álvaro Morata. A más de uno le sonará la cara del futuro marido de la influencer y es que pudimos ver a Pablo Castellano como actor en la serie B&B de boca en boca, en la que hacía de pareja de Sara Sálamo y donde compartió reparto con otras importantes actrices como Belén Rueda o Macarena García.