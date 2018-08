Los planes que mantiene en silencio Ricky Martin

Tiene Ricky Martin una numerosa clientela en España, adonde ha vuelto este mes de agosto, de gira en varias capitales, donde no ha tenido más remedio que repetir sus éxitos del pasado ("Disparo al corazón", "La mordidita", "María", "Livin´la vida loca"…) pero asimismo otros más recientes, como "Vente pa´ca", que grabó junto a Maluma y el más actual, "Fiebre". Las canciones de Ricky Martin comenzaron a expandirse a finales de los años 90 y desde entontes el ídolo puertorriqueño goza de una notoriedad internacional, no sólo en los países de habla hispana. Es uno de los pioneros de la música latina, que combina textos románticos con una música muy bailable y pegadiza, hoy etiquetada con el ritmo del "reggaetón".

El encanto personal de Ricky Martin es evidente: guapo, de agradables facciones, se muestra siempre muy cercano al público que lo sigue, ya dos generaciones. Y no se ha dejado ganar por un innecesario divismo para seguir ostentando su popularidad, habida cuenta de que lleva cantando desde que era casi un niño, en la frontera de la adolescencia, enrolado en el grupo Menudo, del que fue su voz más destacada, el líder queriéndolo o no de aquella banda creada por Edgardo Díaz cuyo repertorio se difundió por la América española. A sus lejanos triunfos musicales añadió ya en la década de los 90 su faceta de actor de telenovelas, que aumentaron su categoría de ídolo. Una de ellas fue "Alcanzar una estrella". No ha abandonado totalmente, pese a su más conocida entrega a sus grabaciones y galas musicales, esa aparición televisiva, la más reciente sobre la trágica muerte del modista Gianni Versace.

En el último invierno cumplió cuarenta y seis años. Su nombre completo es el de Enrique Martín Morales, natural de San Juan de Puerto Rico, aunque artísticamente se hizo llamar, a partir de su carrera como solista, Ricky Martin, apellido que suele pronunciarse con acento en la penúltima sílaba, pese a que ortográficamente sería más correcto en nuestro idioma enunciarlo en la final. Con barba o sin ella, ya no lleva sus cabellos largos como en el pasado siglo. Es cuidadoso con su físico, practica ejercicios diariamente y desde luego ha eliminado todo aquello -grasas, azúcares- que atenten contra su atlética figura. Observa al año varias semanas para alimentarse sólo con comida vegetariana. Trabajo le cuesta pero sus admiradoras están encantadas de contemplarlo con ese cuerpo que luce muy juncal. Desde que fuera consciente que su nombre corría de boca en boca y aparecía en los programas rosa de la televisión y las revistas del corazón, ha procurado acentuar su silencio en cuanto a la vida privada que lleva, y por lo común, con educación y simpatía, elude asuntos relacionados con sus relaciones amorosas. El primer novio que salió a la palestra, muy a pesar suyo, fue el chileno Cristóbal Olivos. No es fácil para un personaje público llevar mucho tiempo escondiendo a su pareja. En este caso, su amante estaba cansado de fingir su circunstancia y al final acabaron rompiendo su unión.

Momento aquel que en un programa de televisión de cobertura en Hispanoamérica difundido en marzo de 2010 Ricky Martin anunció que era homosexual. Puede que ya se lo imaginaran muchos de sus admiradores, sobre todo ellas, pero el caso es que él escondía esa condición sexual. "Salió del armario", como suele decirse y a partir de entonces, pese a críticas muy duras que recibió desde sectores conservadores, el cantante declaró sentirse muy feliz, liberado de una obsesión que le producía gran inseguridad personal. Coincidió esa euforia con una visita a Madrid, donde adquirió piso propio, y a finales de 2011 el gobierno de Zapatero le concedió la nacionalidad española en virtud de que tiene ascendientes de nuestro país, lo que no signifique que haya anulado la suya de nacimiento. Le faltaba a Ricky encontrar otro amor, que fue el que mantuvo por entonces con Carlos González Abella, con quien mucho se compenetró. También necesitaba Ricky sentirse padre de familia, recurrió en los Estados Unidos a un vientre de alquiler y tuvo a dos gemelos, Mateo y Valentín, que tienen alrededor de diez años. Felicitado por algunos de sus colegas, algo influyó para que su buen amigo Miguel Bosé siguiera los mismos pasos, sólo que en vez de dos niños… ¡fue padre de cuatro!.

Martin y Jwan Yosef | Archivo

No le ha abandonado a Ricky Martin esa cualidad paternal. Rota su relación con el citado Abella, cuando se creía muy desafortunado en amores, pese a la multitud con la que siempre le rodea y los muchos que quieren acercarse a él, dio en encontrar al que, hoy por hoy, es la gran pasión de su existencia: el pintor de origen sirio, radicado con su familia en Suecia y él últimamente en Londres, mediante Instagram, Contempló unas imágenes que le cautivaron: la de unas pinturas del para él desconocido artista. Y sirviéndose del mencionado medio entró en contacto con el mentado pintor, interesándose por adquirir algunas de sus obras. También reparó en el físico de quien se llama Jwan Yosef, con quien concertó un encuentro en la capital británica. Tan elocuente que desde aquel día de su primera cita, hace un par de años, supo que le atraía al máximo. Fueron conociéndose hasta que Jwan (no confundirlo con su versión española, cambiándole la uve doble) estuvo de acuerdo en dejar Londres y viajar hasta Los Ángeles. Allí le esperaba al sirio su nido de amor: nada menos que una lujosa mansión situada en Beverly Hills, en plena milla de oro de las celebridades de Hollywood. Casoplón, que se dice ahora, que le costó al supermillonario Ricky Martin la "tontuna" de doce millones de euros, al cambio en dólares. Doce años se llevan de diferencia, mayor el cantante, lo que a ninguno de los dos le importa mucho. Tan enamorados están que ya esperan para el próximo mes de octubre la llegada de un par de gemelos, que vendrán al mundo por gestación subrogada.