Amaia Montero carga contra el público español: "En Latinoamérica me quieren"

Amaia Montero lleva algunos meses encajando críticas continuas. Primero por un cambio físico importante en forma de retoque estético, que en estos tiempos de redes sociales recibió todo tipo de críticas por internet. Luego, por una serie de errores sobre el escenario, que se han venido manteniendo a lo largo del tiempo.

Hasta el punto que, en una entrevista en el Faro de Vigo, la ex cantante de La oreja de Van Gogh asegura sufrir "acoso". "Solo se habla de lo malo, y no de lo bueno", lamenta, para a continuación atribuir sus errores sobre el escenario a fallos técnicos, despejando rumores que señalaban que subió ebria a cantar.

"La verdad es que no sé porqué ha venido toda esta avalancha. Yo he pasado página. Todo esta especie de acoso solo me ha ocurrido aquí, en España. Es acoso, bullying o lo que quieras. Yo me he sentido mal y no quiero hablar más de esto. Pero no sé a qué es debido porque 'Nacidos para creer' solo dice verdades como puños", dice en la entrevista.

Por lo tanto, la cantante denuncia que esta situación insostenible solo ocurre en España, un país que "a veces es bastante duro". "He estado en Latinoamérica y allí me quieren muchísimo y hay un respeto y una adoración grande desde hace años. Pero a mí no me pasa nada de esto allí", remata sobre su experiencia.