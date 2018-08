El verano más triste de Jorge Javier Vázquez

La revista ¡QMD! sorprende con su tema de portada este lunes de agosto: hablan del verano más triste de Jorge Javier Vázquez, algo que sorprende dado que el presentador no ha dado muestras de demasiada tristeza vía redes sociales. El de Sálvame, que volverá a finales de mes para recuperar su labor teatral, "echa de menos a su ex", Paco, con el que rompió el pasado mes de febrero. Cuando todo parecía tranquilo a este respecto, con el presentador y actor incluso presumiendo de físico vía Instagram, ¡Qué me dices! asegura que la procesión se lleva por dentro. Un hecho relativamente sorprendente, dadas las formidables vacaciones que Jorge Javier se ha metido entre pecho y espalda, aunque sí es cierto que con alguna mención disimulada: "Procuro olvidarte", escribió en una ocasión.

Además, Laura Matamoros prosigue sus vacaciones en Cádiz tras su reciente maternidad, ajena –de momento- a la enorme polémica que rodea ahora a la separaciónde su padre. Y Terelu lo suyo con Salva, su ex, con quien en el Deluxe manifestó tener una relación abierta.

Pronto abunda en un tema habitual todos los veranos: las escapadas de la reina Letizia sin Felipe en vacaciones. Los Reyes tienen, por una parte, unas primeras vacaciones "oficiales" en Mallorca, donde pese al descanso incluso tienen que cumplir algún punto de la agenda de Casa Real. Pero tras unos días allí –que este año han tenido lugar sin la presencia del rey emérito- siempre se reservan un puñado de días "secretos" donde eligen, en pareja y también en solitario, un destino que apenas en alguna ocasión ha trascendido a los medios. Este año la Reina –que no acudió a la ceremonia por el primer aniversario del atentado de Barcelona y Cambrils- ha viajado a su Asturias natal en compañía de sus hijas, Leonor y Sofía, para pasar tiempo con su familia, los Rocasolano, en especial con su abuela, mientras el rey Felipe se quedaba en Mallorca algunos días más, navegando y en compañía de su madre, la reina Sofía.