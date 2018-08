Terelu Campos se convirtió en la estrella del último Sálvame Deluxe por derecho propio. Pese a su protagonismo en Las Campos, el show que protagoniza junto a su madre y su hermana, lo cierto es que la periodista y colaboradora ha estado alejada de los medios desde que se anunciase el resurgir de su enfermedad y el duro tratamiento que atraviesa.

Pero este sábado Terelu regresó para hablar del cáncer en su pecho izquierdo y de su evidente recuperación, aunque quizá requiera de una medida tan tajante como una doble mastectomía para la cual necesita la aprobación de su médico: "Él piensa que si no me hago nada y me pasa algo, él me lo puede volver a curar".

Pero de momento, el cáncer está curado. "El tumor era mínimo, de unos milímetros. El ganglio no estaba afectado y los médicos pensaron que no era necesaria la quimioterapia", dijo, declarándose curada. No obstante, recordó que "ha tenido dos cánceres de mama en seis años", y que existen posibilidades futuras de que pueda desarrollar otro.

Por tanto, la posibilidad de que el cáncer regrese por tercera vez está en el aire y para ella la posibilidad de extirparse los pechos es un rotundo sí: "No quiero vivir con miedo y eso pasa porque mis pechos estén fuera de mi cuerpo".

Además también habló del test genético que desvelaría si Terelu posee el gen que podría transmitir la enfermedad a su hija Alejandra, de 18 años. En este punto la Campos dio la noticia más alegre de la jornada: no tiene el gen y por tanto no puede dejárselo a su hija. "Saber que no le vas a dar eso, que no la has condenado a esa inseguridad, es muy importante. En la vida puede pasar cualquier cosa pero al menos no es responsabilidad mía", dijo a sus compañeros de Sálvame.

Con ese dato sobre la mesa la semana pasada, su oncólogo, los cirujanos y otros especialistas se volvieron a reunir en al Jiménez Díaz. "Todos aceptaron que tenía una base razonable para hacérmela". De modo que todo parece indicar que Terelu se someterá a la operación. Tal y como aseguró María Teresa Campos, su madre, en una intervención telefónica, "Con otras tetas también hay paraíso". La propia Terelu, emocionada y entre lágrimas, confirmó que "las mujeres somos más que dos tetas".

También hubo momentos para tratar de temas privados pero más alegres, como su relación con su ex Salvador Pérez. Ella aclaró que su relación es "la que ellos quieren en cada momento. Pero hubo tensión con Lydia Lozano, demasiado inquisitiva en sus preguntas, demostrando que Terelu y Sálvame siguen siendo los mismos de siempre.