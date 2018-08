La semana pasada, el diario estadounidense The New York Times publicó una noticia que cayó como un jarro de agua fría para el movimiento feminista Me Too: Asia Argento, líder del mediático grupo, fue acusada de haber abusado del actor Jimmy Bennett cuando éste era menor de edad.

Después de que el suceso saliese a la luz, la dirección de X Factor Italia escribió un comunicado en redes sociales explicando que de ser verídica la información, Asia perdería su silla en el talent show: "Si lo que escribe hoy en día el New Yok Times se confirmase, esta historia sería totalmente incompatible con los principios y valores éticos, por lo tanto, en total acuerdo con FremantieMedia, tendremos que tomar nota y detener de inmediato la colaboración con Asia Argento".

Ahora, la dirección del programa ha tomado la decisión de destituir a la actriz, según ha publicado Variety. No obstante, los espectadores verán a Argento durante las siete primeras entregas del programa, pues las ediciones iniciales han sido ya grabadas. El concurso llega al canal Sky el próximo 6 de septiembre y Asia aparecerá en la pequeña pantalla hasta el 25 de octubre, cuando será sustituida por otro juez.

Además, la prensa italiana ha empezado a especular sobre el posible fichaje en el programa. Nada más y nada menos que el ex marido de Argento, el cantante Morgan.

Por el momento, Asia no se ha pronunciado tras conocer su despido en el programa, pero sí se defendió tras salir a la luz el caso exculpándose y negando la noticia. La actriz intentó ocultar el abuso pagando 380.000 dólares a Bennett por su silencio, según explicó The New York Times.